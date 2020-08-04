原标题：新华国际时评：伎俩卑劣 令人不齿——看清美“三无”政客真面目系列评论之二

新华社北京8月4日电 题：伎俩卑劣 令人不齿——看清美“三无”政客真面目系列评论之二

新华社记者高文成

回忆在中央情报局的任职经历时，美国国务卿蓬佩奥难得说了句实话：“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃……这才是美国不断探索进取的荣耀。”在这种畸形价值观的驱动下，美国一小撮造谣抹黑无底线、为政荒谬无下限、搞乱世界无极限的“三无”政客罔顾事实真相，肆意诋毁中国，蓄意破坏中美关系，伎俩卑劣，令人不齿。

“三无”政客们的伎俩之一是无中生有、颠倒黑白。他们在说谎造谣方面堪称登峰造极。美国白宫高官纳瓦罗接受采访时因谎言太过离谱，多次被电视主播当面驳斥。为了诬陷“中国政府在新疆侵犯人权”，美国驻华使领馆日前在社交媒体上公然配发利用修图软件处理过的假图片。中国外交部发言人指出，这再次证明，美方一些人为了诋毁攻击中国，已经到了没有任何下限的地步。

“三无”政客们的伎俩之二是煽风点火、挑拨离间。无论是在七国集团外长会上，还是在出访欧洲期间，蓬佩奥们都处心积虑地拉帮结派，四下找人为其反华言行帮腔，还抛出所谓“中国制造债务陷阱”“中国掠夺非洲资源”等奇谈怪论，妄图离间非洲、拉美等地区国家与中国的友好关系。对此，美国前驻华大使芮效俭直言，说中国是破坏者的人不过是自欺欺人，自欺欺人是危险的外交行为。

“三无”政客们的伎俩之三是抛弃规则、欺行霸市。近年来，他们滥用国家安全概念，在拿不出任何证据的情况下对相关企业作“有罪推定”并横加打压。为打压华为，他们炮制孟晚舟事件，威逼利诱其它国家在5G领域排挤华为。如今，他们又对抖音海外版（TikTok）进行恐吓和打压。

这些霸凌行径违背市场经济原则，违反世贸组织开放、透明、非歧视原则，进一步暴露出美方所谓维护公平、自由的虚伪性和典型的双重标准。俄罗斯人民友谊大学战略研究和预测研究所副所长帕维尔·费利德曼一针见血地指出：“对TikTok的抵制是美国收回失去的社交网络全球垄断权的又一次尝试。”德国新闻电视台说，TikTok事件是“美国经济强权的象征”。

在这些“三无”政客卑劣行径的背后，有应对疫情不力甩锅推责的政治算计，有对外示强扭转选情颓势的党派私利，有为未来对华政策施压定调的险恶用心，有见不得中国抗疫成功的阴暗心理，更多的是意识形态偏见驱动下打压中国、维护美国霸权的战略图谋。

这些“三无”政客们自以为得计，殊不知世人对他们的卑劣伎俩看得很清楚。英国《卫报》资深记者彼得·博蒙特日前就总结了当前美国政府外交政策的关键词：丑陋、虚伪、欺凌、残忍。人心不可欺，美国“三无”政客们如果继续蛮干胡来，只会让美国的国际声誉继续滑落，让美国的国家形象继续坍塌。美国杂志《纽约人》日前说的一句话很对，那就是，这届美国政府对华政策注定失败。

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