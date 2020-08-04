世卫组织称新冠跨物种传播不一定发生在武汉

人民网布鲁塞尔8月4日电 （记者 张朋辉）日内瓦消息：世卫组织8月3日表示，武汉率先报告了新冠疫情，但新冠跨物种传播不一定发生在武汉。在病毒溯源问题上，世卫组织将组建包括中国专家在内的国际专家组，继续进行深入研究。

世卫组织总干事谭德塞在当天举行的例行记者会上说，就新冠病毒起源等问题，近日赴华的世卫先遣小组已经完成了准备工作，并起草了一份工作计划。在此基础上，世卫组织将组建包括中国专家在内的国际专家组，继续进行深入研究。世卫组织还将牵头派遣专家组赴武汉开展研究，以确认早期病例的潜在感染源。此前世卫组织多次表示，派遣专家到首先报告疫情的地方进行流行病学研究是世卫组织通行做法。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安在记者会上表示，世卫组织先遣小组同中方专家回顾了先前进行的相关研究，确定了今后一段时间的研究目标。专家们还应该对新冠病毒进行更广泛的回顾性流行病学研究，以充分理解病例之间的联系，以系统地寻找病毒新冠跨物种传播发生的地点，然后以此为起点，在更大范围内对新冠病毒的动物源头进行深入、详细的研究。

瑞安强调，虽然武汉具有特定卫生监测系统，率先报告了新冠疫情，并拉响了警报，但这不一定意味着武汉就是新冠病毒从动物传播到人的地点。中方专家提供了初始阶段调查信息和检测材料，做了大量出色的科研和监测工作，还需要搜集更多的数据和证据，以推断新冠病毒跨越动物与人之间的物种屏障的地点。

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