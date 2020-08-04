泰国北部东北部遭遇洪灾已致3人死亡

人民网曼谷8月4日电（记者孙广勇）受台风影响，泰国多地近日出现暴雨，并引发严重水灾。泰国预防与减轻自然灾害厅表示，受台风影响，从8月1日起部分地区出现强降雨天气，导致泰国13个府、32个县、72个镇、284个村庄发洪水，共计12689户家庭遭受洪灾。目前洪灾已致3人死亡、1人受伤，还有38190莱土地遭受洪水侵袭。

13个遭受洪灾的府包括北部8府（难府、南邦府、帕尧府、清莱府、清迈府、帕府、彭世洛府、程逸府）和东北部5府（黎府、乌隆府、那空帕侬府、加拉信府）。北部的清迈、清莱、难府等地，暴雨引发山洪，河水暴涨。有道路、桥梁被阻断，部分民众被困家中。东北部的黎府是受灾最严重的地区，连日暴雨引发特大山洪，一些村镇的道路被淹没，房屋被冲毁，不少民众被迫转移到高地避难。

泰国总理巴育已下令灾情严重地区官员及相关部门动员力量，加快对受灾民众进行救助，要求将灾民迁移至安全地区，并派送充足的食物及饮用水等。泰国军方已派出1600名士兵赴灾区帮助转移受困民众。泰国陆军司令要求全泰有汛情府域的军队全天候守望灾情动向，并为当地灾民提供帮助。

此外，泰国预防与减轻自然灾害厅已经联合各府、军方、相关机构人员救灾并发放赈灾物资，统计评估灾害损失情况，以按照财政部的规章制度补助灾民。卫生部工作人员也派出工作人员到受灾地区进行支援，进行水灾伤员接收和救治工作。

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