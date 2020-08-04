原标题：东京奥组委暗示不排除奥运会闭门举行的可能性

新华社东京8月4日电（记者王子江）东京奥组委发言人高谷正哲4日表示，东京奥运会的所有利益相关方都不愿意看到奥运会在没有观众的情况下举行，但最终如何举办奥运会，还要看疫情发展的形势以及各方磋商的结果。

高谷正哲是在当天的新闻发布会上做上述表示的。日本执政的自民党一位与首相安倍晋三关系密切的高级官员上周表示：“奥运会肯定要举行，即使没有观众。”

针对上述谈话，高谷正哲说：“这其实是一个关于新冠对策的话题，我必须再次强调，关于明年奥运会上针对疫情采取的措施，日本中央政府、东京都政府和东京奥组委三方将组成一个委员会，从今年秋天开始进行深入和仔细的讨论，我们到时将看三方讨论的结果。”

他还说：“我记得国际奥委会主席巴赫在一次采访中说过，他不愿看到奥运会在没有观众的情况下举行，东京奥组委也不愿意看到奥运会在没有观众的情况下举行，没有人希望奥运会在没有观众的情况下举行。因此，我们将密切监控疫情发展形势，然后等待各方商讨的结果，以便在明年举办一届安全的奥运会。”

从高谷正哲的上述表示中不难看出，东京奥组委其实并没有排除掉奥运会“闭门举行”的可能性，由于日本国内疫情形势进入7月以来骤然严峻，确诊病例连创新高，奥运会闭门举办很可能已经成为选项之一。

这位发言人还说，尽管三方从秋天开始商讨针对疫情采取的措施，但何时出台这些措施，他们并未设定最后日期。

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