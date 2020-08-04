原标题：研究发现布口罩也有助减少新冠病毒传播

新华社斯德哥尔摩8月3日电（记者和苗）瑞典一项最新研究证实，布口罩也可能有助减少新冠病毒的传播，这为能清洗并重复使用的布口罩作为抗疫物资提供了更有力的依据。

瑞典卡罗琳医学院3日发布的新闻公报说，该学院与加拿大麦克马斯特大学开展的共同研究发现，布口罩确实可以减少病毒传播并通过减少颗粒物吸入对佩戴口罩者提供保护。该研究基于25项已公开发表的研究文献，比较了不同样式和不同材料的布口罩的过滤性能后，得出以上结论。研究人员还发现，由致密的平纹细布、棉和法兰绒制成的布口罩防护效果最好，且最好是由3至4层布制成。

卡罗琳医学院流行病学教授卡雷罗在新闻公报中指出，这项研究虽然没有通过直接的随机临床试验数据来证明佩戴口罩对减少新冠病毒传播的效果，但基于研究小组研究的所有文献已能清楚地表明，一些布质口罩有助减少新冠传播。

卡雷罗说，虽然织布纤维之间的缝隙连肉眼都能看到，但布料口罩依然可以阻挡气溶胶类的细小颗粒，这听起来不合逻辑，但数据表明事实确实如此，一些布口罩甚至可以达到和医用口罩相同的防护效果。他指出，即使是单层布料也可以阻挡某些颗粒，而多层布料的防护效果更好。“因此基于研究结果的评估是，使用口罩应是减少新冠疫情扩散的关键组成部分，这与世界卫生组织目前的建议也是相符的。”

气溶胶指在空气中悬浮的颗粒物，颗粒直径一般小于100微米（0.1毫米）。

他说：“并非所有人都有条件使用一次性口罩和医用口罩，医护人员和高危人群更需要这些物资”，因此研究人员还汇编了一项指南，以指导生产厂商和想自制口罩的人制作、清洗和使用布口罩。

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