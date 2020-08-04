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古特雷斯：警惕新冠疫情加剧学习机会不平等

2020年08月04日18:36  来源：新华社
 
原标题：古特雷斯：警惕新冠疫情加剧学习机会不平等

　　新华社联合国8月4日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯4日说，新冠疫情造成了人类历史上最严重的教育中断，学校长期停课将进一步加剧学习机会的不平等，国际社会必须采取“大胆措施”，积极应对这场危机。

　　古特雷斯在当天发布的“教育与新冠疫情政策简报”视频致辞中，将教育描述为个人发展和人类社会未来的“核心因素”。古特雷斯说：“世界正面临不可持续的不平等，我们比以往任何时候都更需要教育这一促进平等的重要工具，必须采取大胆的步骤，创建适合未来的具有包容性、韧性和高质量的教育体系。”

　　据联合国估计，新冠疫情对全球超过10亿学生造成影响。

　　古特雷斯说，尽管人们努力在疫情危机期间通过广播、电视和网络继续学习，但仍有许多人不具备这个条件。残疾人、少数族裔或弱势群体以及难民和流离失所者，都属于最容易被落下的人群。即使那些能够接受远程教育的学生也面临挑战，因为他们还要面对其他困难。

　　古特雷斯指出，在疫情暴发前，全球已经存在严重的学习危机，有2.5亿多儿童失学。“现在我们面临的是一代人的灾难，它或许会使无法估量的人类潜力被浪费，破坏几十年的进步，加剧根深蒂固的不平等。”

　　政策简报呼吁在四个关键领域采取行动，首要行动是疫情在当地传播得到控制后重新开学。古特雷斯还呼吁加大对教育的投资。

(责编：燕勐、杨牧)
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