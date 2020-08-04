原标题：通讯：当青铜遇上插花——旅日华人艺术家王传峰的跨界追寻

新华社东京8月4日电 通讯：当青铜遇上插花——旅日华人艺术家王传峰的跨界追寻

新华社记者郭丹

在西周青铜器里插上四季常青的绿色松枝是什么感觉？近日，在位于日本东京银座的王传峰美术馆，一场视觉盛宴正在上演。

旅日华人画家王传峰将芍药、兰花、松枝等鲜花和树枝即兴插入大大小小的青铜器中，日本著名摄影大师上田义彦用一台50多年前的美国DEARDORFF相机进行拍摄。

“王传峰有自己独特的美感，他用他带有东方艺术审美的视角创作插花作品，而我用自己带有对日本文化理解的审美和直观感受去拍摄我体会到的艺术瞬间。”上田义彦说。

创造美，定格美。一件件跨界合作的作品在两位艺术家手中诞生。

“我们从三年前开始拍摄这套用一百件青铜器创作一百幅插花的摄影作品。我给这套作品取名《同芳》。用‘同’取青铜器之‘铜’的谐音，‘芳’取‘芳华’之意。”王传峰说，“希望我们的合作，是用当下生命去唤醒远古生命。远古与现代、历史与当下、精神与现实，在这种古今交融、物质与精神交融中体会中日美学的融合与碰撞。”

其实，《同芳》已不是王传峰第一次尝试与摄影师进行跨界合作。早在5年前，他就与日本摄影大师筱山纪信一起，以200多个古代竹篮为载体，在日本著名建筑大师隈研吾设计的30多处建筑空间内即兴插花，并出版首部跨界艺术画册《馀香 插花艺术》。

“上次拍摄用的竹篮多来自日本，大家感觉日本元素较多。因此，我就想进行一次能更充分体现中国元素的艺术合作。无疑，青铜器是最有历史厚重感、最具中国特色的独一无二的器材。当我把想法与摄影师上田义彦沟通后，我们一拍即合。”王传峰说。

王传峰喜爱收藏，此次拍摄用青铜器一部分来自其个人收藏，另一部分来自朋友拍卖公司的大力支持。“知名绘画大师与顶级摄影师联手创作，这种合作为具有厚重历史感的青铜器赋予了鲜活生命。”来自日本拍卖公司的廖湘桂说。

当天，隈研吾也来到现场观看拍摄。“一幅芍药置于青铜器中的照片（令我）印象深刻。黑色背景下，芍药自然地绽放于青铜器中，有一种幽远寂静之美，又有暗香浮动的感觉。这是两位大师合作的精品，传递的是东方美学理念。这种美的意识与西方思维不同，西方强调生活与艺术是（各自）单独存在的，但东方禅道的世界里，生活之中有艺术，艺术之中有生活。”

王传峰到日本已近30年。插花是他的爱好，画画则是他的专业。王传峰以画鱼见长，作品两次登上日本邮票，也曾被中国北京的钓鱼台国宾馆用来装饰会场。“认识王传峰这么多年，你能感觉到他浑身散发的才气。更难能可贵的，是他对艺术的勤奋和他热情真挚的为人。”这是上田义彦对王传峰的评价。

今年新冠疫情暴发以来，王传峰第一时间通过友人向武汉、浙江捐赠30万个口罩。日本口罩告急时，他又从中国买来大量口罩捐给东京大学等日本各界的朋友。

“我只是做了一些力所能及之事。”王传峰说，“身在海外，心系祖（籍）国。我希望自己能做好中日民间交流的桥梁，推动两国民众携手抗疫，共同战胜困难。”

(责编：燕勐、杨牧)