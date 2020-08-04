原标题：儿基会：中美洲和加勒比地区儿童面临极端天气和新冠疫情双重威胁

新华社联合国8月3日电（记者王建刚）联合国儿童基金会（儿基会）3日说，700多万中美洲和加勒比地区儿童正直接或间接受到新冠疫情的影响。随着2020年飓风季节进入更加活跃的阶段，许多生活在该地区的儿童还将面临极端天气的威胁。

儿基会表示，风暴造成的流离失所、基础设施受损和服务中断将使儿童及其家庭在疫情面前变得更加脆弱。

儿基会说，强风暴将严重破坏遏制新冠病毒传播的努力。拥挤的避难所或流离失所者营地很难保证保持安全距离措施的实施，使新冠病毒更容易传播。同时，如果自来水、保洁和医疗卫生设施遭到破坏，洗手和病人管理等防控措施可能失效。

儿基会指出，新冠疫情已经给该地区国家和地方卫生系统造成巨大压力，而在灾难性的飓风之后，它们如何运转将是一个严重的问题。同时，与新冠疫情有关的行动限制和预算短缺可能会阻碍各国飓风应急准备工作。

儿基会在最近的《儿童警报》中指出，在未来几年中，加勒比地区风暴的强度将加剧，这将导致更多人流离失所。根据美国国家海洋和大气管理局预测，今年飓风季节出现超常飓风活动的概率为60%。

5月下旬，热带风暴“阿曼达”在萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯部分地区造成洪灾和山体滑坡，导致至少33人丧生，数千人流离失所。这3个国家当时都出现了新冠确诊病例。

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