越南新增2例新冠肺炎死亡病例 已有2名美国和日本公民确诊

人民网河内8月4日电（记者 刘刚）据越南卫生部消息，8月4日上午越南新增新冠肺炎确诊病例10例，当天新增死亡病例两例。目前越南全国累计确诊病例652例，累计死亡病例8例。

7月25日越南出现新的本土确诊病例，这是时隔99天，越南再次出现本土病例。中部海滨城市岘港及周边的广南省、广义省成为确诊病例集中区域，首都河内及南方胡志明市也出现岘港关联病例。越方随即对出现本土病例的岘港市3家医院进行封闭和隔离。

此外，在此轮疫情中，已有一名美国公民和一名日本公民确诊。

确诊的美国男子57岁，居住在越南岘港市。据越南媒体报道，今年6月27日至7月6日，他因肺炎加重而到岘港市环美医院治疗。7月6日至20日，该美国男子转至岘港医院的5个科室治疗。7月20日他前往胡志明市医院治疗。

确诊的日本男子75岁，居住在越南林同省。据林同省卫生厅介绍，该日本男子于今年3月进入越南，入境时持有日本卫生机构出具的未感染新冠肺炎证明。7月31日晚，他从越南返回日本时，被日本卫生机构检测出新冠肺炎阳性。越方获得这一消息后，立即对该日本男子在林同省及胡志明市的密切接触者进行隔离和检测。

目前，越南中央和地方政府正调动多方面力量，全力救治病人，并对出现确诊病例的区域进行消杀。（完）

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