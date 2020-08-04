美国专家罗伯特·库恩：中国脱贫成果丰硕 值得全世界赞赏

2020年是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。美国知名中国问题专家、中国改革友谊奖章获得者罗伯特·劳伦斯·库恩在走访多个贫困地区后表示，中国的脱贫攻坚是21世纪最了不起的故事之一，值得全世界更多赞赏。

精准扶贫成效显著

在中国最贫困的一些地区，精准扶贫措施广泛应用。库恩说，每个贫困家庭都有对应的扶贫手册，上面列着所有家庭成员的信息，还有他们要实现的计划，一个关于如何脱贫的计划。

“每个月都有关于进展情况、所面临问题的记录。全国每个贫困户都有帮扶负责人。所有的信息都在被采集和数字化后送到北京，中央有关办公室汇总所有数据。”库恩表示，“在基层，每个村庄都有一个人负责了解村里每个贫困户的情况……每个家庭都有自己的针对性计划。”

库恩进一步指出：“我已经明白，这就是精准扶贫。不过，当我看到一堆堆代表着几个村庄每家每户的文件时，还是印象深刻。”

库恩是《前线之声：中国脱贫攻坚》这部纪录片的主持人和撰稿人。该纪录片讲述了中国为完成在2020年前消除极端贫困这一目标所做的努力。摄制组实地探访了贵州、甘肃、山西、四川、海南以及新疆维吾尔自治区六个地区的贫困家庭，库恩及其团队采访了中央、省、市、县、乡镇和村庄各级政府官员，获取了大量一手信息。

库恩在实地走访中发现，除了精准扶贫外，同样令人印象深刻的是，地方官员被派到贫困村开展扶贫工作，通常为期两年。党内的扶贫干部直到其实现具体的、量化的扶贫目标时，才会受到提拔。他们知道自己的事业与扶贫结果息息相关。

库恩举例说，有一名扶贫干部此前在省会城市的水利部门任职，他到村里后为大约200个家庭建造污水和水处理系统，这些家庭中大部分是贫困户。

在库恩看来，这名扶贫干部不仅仅把这项任务当作一个要实现的目标，也为此感到自豪，因为他将改善这些人的生活。“这些任务成为了职业发展中的荣誉象征和一种机制。如上所述，这些行政行为结构激励官员朝着中国政府设置的目标努力。了解它在中国是如何运作的，或许可以帮助其他国家、其他文化将中国的扶贫体系与自身条件及文化相适应。”

易地扶贫搬迁令人赞赏

库恩说：“尽管全世界都在与贫困作斗争，但是其他地方没有像中国这样在全国范围内大规模迁移整个村庄的——将人们从偏远地区搬迁到城市及郊区，给他们提供住房和工作，让他们获得过上更好生活的机会。”

库恩曾实地走访贵州省惠水县。在这里，有一个村庄集体从偏远山区搬到70公里外的新社区。“据我所知，搬迁的村民可以免费获得住房。一个四口之家有多达80平米的居住空间，每人20平米。政府还提供所有的基本设施，包括沙发、床、厨具以及电视。”

这些人曾是农民，搬迁之后他们如何谋生呢？库恩走访了一个烹饪班，认识了一名想要成为厨师的搬迁村民。“我和他家三代人以及他的几位朋友聊了一会儿，几乎每个人都对新生活表示感激。”

不过，不是所有人都愿意搬迁，毕竟他们几代人都生活在村庄里。库恩与村委书记会面时了解到，后者要说服剩余几个村民搬迁。根据政策，他们不得强迫村民搬迁。

打击扶贫领域腐败至关重要

库恩强调，打击扶贫领域的腐败至关重要。“在这么庞大的国家，有如此巨额的（扶贫）资金，又有那么多官员冒着职业风险，因此必然存在滥用职权和违规操作的风险。”

2017年1月至12月，全国查处扶贫领域腐败和作风问题4.87万个，处理6.45万人。库恩就此表示：“我赞赏（中国）政府公布这些令人不快的数据。中国不允许伪造数据、挪用资金，不让其阻碍实现减贫目标。”

同样令他印象深刻的是，中国引入第三方进行评估，以确保扶贫工作的准确性和真实性。“独立评估人员来自不同地区，不太可能认识他们要去评估的官员，因此不会受到个人关系的影响……为了确保当地官员不为视察做准备，评估小组会在最后一刻决定前往何处，通常是在当天早上。”

库恩说：“我赞赏国务院扶贫开发领导小组进行的独立督察和巡查，它明确表示若有任何虚假报告或者欺诈行为，官员将被追究责任、严肃查处。如此一来，减贫工作的成果可以经受住历史和人民的考验。政府的透明度越高，人们对政府的信心就越大。”

脱贫目标即将实现

库恩指出，中国迄今为止在消除贫困方面取得的成就是其全面建成小康社会的重要一步。“毕竟，如果有一名公民继续生活在绝对贫困、极端贫困或者赤贫之中，中国如何谈得上建成了小康社会？无论中国的GDP和人均收入有多高，都不可能在每个公民都生活在绝对贫困线以上之前实现上述目标。”

他进一步表示，西方世界特别是美国，对中国的行动和动机有疑虑，而脱贫正是打破这种刻板印象的最佳途径。

由于新冠疫情暴发，有人质疑中国能否实现在2020年年底前消除绝对贫困的目标。库恩说，中国国家领导人在陕西省考察时指出，要努力克服疫情影响，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务。

在库恩看来，中国的脱贫工作还是面临一定挑战。“要真正消除贫困，并让它具有可持续性，那就必须将减贫工作继续作为一个持续过程和优先事项。事实上，这是一个漫漫征程。”

(责编：曹昆)