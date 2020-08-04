新华社卢布尔雅那8月3日电 综述：欧洲多国经济指标现回暖迹象

新华社记者

新冠疫情对欧洲经济造成较大冲击。最新经济数据显示，近期一些国家“带疫解封”，随着复产复工逐步推进，欧洲多国制造业、零售业和旅游业出现回暖，就业态势向好。

市场研究机构埃信华迈公司3日发布的最新数据显示，欧元区制造业采购经理人指数（PMI）从6月的47.4回升至7月的51.8，好于预期，为2019年年初以来首次站上荣枯线50。受此利好消息提振，当天欧洲主要股指普遍上扬。

埃信华迈首席经济学家克里斯·威廉姆森表示，欧元区制造业第三季度开局良好，8月制造业产量有望进一步增长。威廉姆森同时指出，劳动力市场或将是欧元区经济复苏的关键。

该公司日前公布的数据显示，德国7月制造业PMI从上月的45.2升至50.0，为过去19个月以来高点。专家分析认为，这主要得益于产出和新订单的回暖，显示德国制造业正处在逐渐恢复的正轨上。

西班牙7月制造业也表现较为强劲，制造业PMI从上月的49.0升至53.5。同时，西班牙国家统计局数据显示，6月西班牙接待国际游客数量相比疫情期间已开始恢复。

英国国家统计局日前公布的数据显示，6月英国商品零售已恢复至接近疫情前的水平。数据显示，英国6月零售额环比增长13.9％，连续第二个月实现强劲增长。曾为英国央行货币政策委员会成员的经济学家安德鲁·森坦斯表示，由于“居家令”政策放松等因素，6月英国零售额出现明显反弹，“这是迄今为止我们看到英国经济最积极的复苏指标。”

爱尔兰自5月18日进入经济社会重启计划第一阶段以来，许多行业，特别是零售业出现复苏势头。数据显示，爱尔兰6月零售额环比增长38.4%，创下月度增幅最高纪录。

瑞典一家咨询公司日前公布的统计数据显示，瑞典6月零售额同比增长7.6%，成为疫情暴发以来零售业表现最好的月份，电子商务领域表现尤为抢眼。观察人士还指出，瑞典劳动力市场也出现向好迹象，被解雇人数降至疫情以来的最低水平。

瑞典国家经济研究院近日发布的商业趋势调查表明，商业部门对未来的悲观预期降低。（执笔记者：彭立军；参与记者：张保平、和苗、林惠芬、陈占杰、于涛、陈俊侠、张琪、孙晓玲、石中玉、陈序、张修智、左为、李晓鹏）

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