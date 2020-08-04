国际锐评丨打造“双循环”的中国经济有力回击“脱钩”谬论

中国商务部近期的一项问卷调查显示，99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营。包括高通、波士顿咨询等美国企业在内的10家外资企业负责人近期也明确表示看好中国经济发展前景，对企业在中国的进一步发展充满信心。新冠肺炎疫情之下，看好中国经济何以成为外资企业共识？这不仅在于中国经济本身的韧性和潜力，还在于中国经济不断拓展新发展空间，提振了全球信心。

人们看到，二季度中国经济企稳回升，由一季度同比下降6.8%转为增长3.2%；全国实际使用外资同比增长8.4%，较一季度下降10.8%，回升明显。荷兰国际亚洲研究所经济史专家理查德·格里菲斯指出，二季度中国经济数据以及持续流入的外资表明，长期以来，中国作为全球投资目的地的热度未减。这也清楚地表明，中国统筹疫情防控和经济社会发展的工作取得重大成果。

当然，就上半年整体而言，中国经济增长、工业、服务业、消费、投资等主要指标仍处于下降区域，疫情冲击的损失尚未完全弥补。长期来看，中国经济面临的不稳定性不确定性较大。对此，中国决策层显然有着清醒的认识。日前召开的中共中央政治局会议强调，中国遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。“双循环”由此成为当下中国经济的一个热词，为中国经济发展提供战略指引，将有助于中国打开更大发展空间。

怎么理解“以国内大循环为主体”？这意味着“不等不靠”，把发展的立足点更多放在国内，持续扩大内需，办好中国人自己的事情。以前，市场和资源“两头在外”对中国经济快速发展发挥了重要作用。但是在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，过于依赖外部市场容易受到影响和冲击，加快形成以国内大循环为主体，显然有助于应对外部风险与挑战。在这方面，中国具备诸多优势，包括改革开放40多年来积累了雄厚的物质基础、拥有世界上最完整最大规模的工业供应体系、拥有14亿人的大市场和4亿中产阶级群体等。这些因素使得中国完全有能力充分发挥国内超大规模市场优势，通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为经济发展增添动力。

需要指出的是，以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源。实现“国内国际双循环相互促进”不仅将助推中国开放型经济向更高质量发展，也将稳定全球产业链供应链，给世界经济带来更多利好。

根据国际货币基金组织、世界银行分别预测，今年全球经济增速将下降4.9%、5.2%，为二战以来最严重的经济衰退。联合国贸易和发展会议发布的《2020年世界投资报告》预计，今年全球外国直接投资（FDI）将同比下降近40%。在新冠肺炎疫情严重冲击世界经济的背景下，中国经济实现“双循环相互促进”成为一抹亮色，这也将进一步有力回击美国一些政客炒作的“外企撤离”“与中国经济脱钩”等谬论，给风雨飘摇的世界经济与艰难挣扎的外资外企注入信心与动力。

欧莱雅集团近期发布的上半年财报显示，该集团在中国大陆市场的二季度销售额实现30%增长，上半年销售额同比增长17.5%。中国消费市场的快速反弹，为欧莱雅集团在全球市场稳健复苏奠定了强有力基础。此外，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）近日指出，作为东盟出口商品最多的国家，中国经济稳步增长成为东南亚国家“关键资产”。 与此同时，中国提出的“一带一路”倡议正在为世界经济复苏提供有力支持。汇丰集团总经理兼“一带一路”及业务走廊亚太区主管穆贵德撰文指出，作为一个全球性的倡议，“一带一路”能够构建高质量和可持续投资和贸易网络，将对世界经济重启作出关键贡献。

尽管近年来单边主义和逆全球化有抬头之势，但中国依然按照既定计划不断扩大对外开放。今年以来，《外商投资法》及其实施条例正式实施，中国全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实施信息报告制度，大幅压减负面清单，营商环境进一步改善，投资自由度便利度进一步提高，使得外资企业的获得感进一步增强。全球著名咨询公司埃森哲指出，《外商投资法》实施给中国经济带来了积极变化，让中国经济充满活力。

最新数据显示，7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，较上月上升0.2个百分点，连续5个月运行在50%的临界点以上，显示中国经济景气持续恢复。这也让世界看清：当前和今后一个时期，中国发展仍然处于战略机遇期，而机遇和挑战都有新的发展变化。下一步，中国将更好统筹疫情防控和经济社会发展，乘势而上，奋勇前进，努力完成全年经济社会发展目标任务，助力世界经济复苏，推动全球化向更深领域前进。

（国际锐评评论员）

(责编：杨光宇)