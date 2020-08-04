人民网>>国际

国际锐评丨打造“双循环”的中国经济有力回击“脱钩”谬论

2020年08月04日10:34  来源：央视新闻客户端
 

　　中国商务部近期的一项问卷调查显示，99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营。包括高通、波士顿咨询等美国企业在内的10家外资企业负责人近期也明确表示看好中国经济发展前景，对企业在中国的进一步发展充满信心。新冠肺炎疫情之下，看好中国经济何以成为外资企业共识？这不仅在于中国经济本身的韧性和潜力，还在于中国经济不断拓展新发展空间，提振了全球信心。

　　人们看到，二季度中国经济企稳回升，由一季度同比下降6.8%转为增长3.2%；全国实际使用外资同比增长8.4%，较一季度下降10.8%，回升明显。荷兰国际亚洲研究所经济史专家理查德·格里菲斯指出，二季度中国经济数据以及持续流入的外资表明，长期以来，中国作为全球投资目的地的热度未减。这也清楚地表明，中国统筹疫情防控和经济社会发展的工作取得重大成果。

　　当然，就上半年整体而言，中国经济增长、工业、服务业、消费、投资等主要指标仍处于下降区域，疫情冲击的损失尚未完全弥补。长期来看，中国经济面临的不稳定性不确定性较大。对此，中国决策层显然有着清醒的认识。日前召开的中共中央政治局会议强调，中国遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。“双循环”由此成为当下中国经济的一个热词，为中国经济发展提供战略指引，将有助于中国打开更大发展空间。

　　怎么理解“以国内大循环为主体”？这意味着“不等不靠”，把发展的立足点更多放在国内，持续扩大内需，办好中国人自己的事情。以前，市场和资源“两头在外”对中国经济快速发展发挥了重要作用。但是在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，过于依赖外部市场容易受到影响和冲击，加快形成以国内大循环为主体，显然有助于应对外部风险与挑战。在这方面，中国具备诸多优势，包括改革开放40多年来积累了雄厚的物质基础、拥有世界上最完整最大规模的工业供应体系、拥有14亿人的大市场和4亿中产阶级群体等。这些因素使得中国完全有能力充分发挥国内超大规模市场优势，通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为经济发展增添动力。

　　需要指出的是，以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源。实现“国内国际双循环相互促进”不仅将助推中国开放型经济向更高质量发展，也将稳定全球产业链供应链，给世界经济带来更多利好。

　　根据国际货币基金组织、世界银行分别预测，今年全球经济增速将下降4.9%、5.2%，为二战以来最严重的经济衰退。联合国贸易和发展会议发布的《2020年世界投资报告》预计，今年全球外国直接投资（FDI）将同比下降近40%。在新冠肺炎疫情严重冲击世界经济的背景下，中国经济实现“双循环相互促进”成为一抹亮色，这也将进一步有力回击美国一些政客炒作的“外企撤离”“与中国经济脱钩”等谬论，给风雨飘摇的世界经济与艰难挣扎的外资外企注入信心与动力。

　　欧莱雅集团近期发布的上半年财报显示，该集团在中国大陆市场的二季度销售额实现30%增长，上半年销售额同比增长17.5%。中国消费市场的快速反弹，为欧莱雅集团在全球市场稳健复苏奠定了强有力基础。此外，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）近日指出，作为东盟出口商品最多的国家，中国经济稳步增长成为东南亚国家“关键资产”。 与此同时，中国提出的“一带一路”倡议正在为世界经济复苏提供有力支持。汇丰集团总经理兼“一带一路”及业务走廊亚太区主管穆贵德撰文指出，作为一个全球性的倡议，“一带一路”能够构建高质量和可持续投资和贸易网络，将对世界经济重启作出关键贡献。

　　尽管近年来单边主义和逆全球化有抬头之势，但中国依然按照既定计划不断扩大对外开放。今年以来，《外商投资法》及其实施条例正式实施，中国全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实施信息报告制度，大幅压减负面清单，营商环境进一步改善，投资自由度便利度进一步提高，使得外资企业的获得感进一步增强。全球著名咨询公司埃森哲指出，《外商投资法》实施给中国经济带来了积极变化，让中国经济充满活力。

　　最新数据显示，7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，较上月上升0.2个百分点，连续5个月运行在50%的临界点以上，显示中国经济景气持续恢复。这也让世界看清：当前和今后一个时期，中国发展仍然处于战略机遇期，而机遇和挑战都有新的发展变化。下一步，中国将更好统筹疫情防控和经济社会发展，乘势而上，奋勇前进，努力完成全年经济社会发展目标任务，助力世界经济复苏，推动全球化向更深领域前进。

　　（国际锐评评论员）

(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved