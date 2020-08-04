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澳大利亚维州疫情吃紧　墨尔本宵禁

2020年08月04日09:20  来源：新华网
 

　　澳大利亚维多利亚州新冠疫情吃紧。这个澳大利亚人口第二大州2日宣布进入“灾难状态”，首府墨尔本施行宵禁。

　　【分级防控】

　　维多利亚州2日报告新增新冠确诊病例671例，死亡病例7例。州长丹尼尔·安德鲁斯当天宣布维州进入“灾难状态”。

　　墨尔本7月8日起“封城”6周，没能有效控制疫情。社区传播病例数居高不下、一些确诊病例感染路径不明，促使维州施行澳大利亚迄今最严格防疫举措。

　　安德鲁斯说，墨尔本的防疫限制措施将调高至第4级，直至9月13日。这一防控级别下，墨尔本市将宵禁6周。如非必要，市民每晚8时至次日早5时不得外出。

　　“（执行）宽松（防疫政策）、警告和提醒的阶段已经过了，”安德鲁斯说，“如果你本应待在家中而没有，如果你已经感染病毒还外出办事，你将受到严惩。生命危在旦夕。”

　　墨尔本市居民2日晚起每天户外活动不得超过1小时，活动半径不得超过离家5公里。一户家庭每天只能派出一名家庭成员采购生活必需品，活动半径同样为离家5公里。

　　墨尔本绝大部分学校和大学5日零时起将转为线上学习。其他涉及工作场所的限制措施定于3日宣布。

　　安德鲁斯说，缺少上述任何限制举措都会危及民众安全，使疫情拖延数月。

　　法新社报道，维州卫生部门把疫情反弹归因于入境人员隔离点的安全漏洞，导致新冠病毒向社区蔓延。

　　【邻州警惕】

　　相比其他国家，澳大利亚疫情控制相对较好，迄今报告大约1.8万例确诊病例，大约200例死亡病例。除维多利亚州，澳大利亚其他州和地区连续多周报告零病例或少量病例，逐步放松防疫限制措施。这些州和地区禁止疫情高风险地区游客，包括维州和澳大利亚最大城市悉尼。

　　与维州相邻的新南威尔士州2日报告新增12例确诊病例。州长格拉迪丝·贝雷吉克利安“强烈建议”民众戴口罩，特别是搭乘公共交通工具、在商店购物或在宗教场所参加活动时。

　　贝雷吉克利安在悉尼告诉媒体记者，今后几周至关重要，关系到新州目前控制较好的疫情形势能否延续。

　　贝雷吉克利安补充说，与维州情况不同，新州不强制民众戴口罩。贝雷吉克利安认为，防控疫情的三种优先手段分别是新冠病毒检测、保持社交距离和勤洗手。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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