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世卫组织：疫情影响卫生服务 戴口罩就是在展示团结

2020年08月04日09:17  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔8月4日电（记者张朋辉）日内瓦消息：世卫组织总干事谭德塞在8月3日的记者会上表示，新冠疫情有广泛的社会、经济和政治影响。受疫情影响，多个国家公共卫生服务受到影响。

谭德塞说，全球新冠确诊病例是3个月前的5倍多，死亡病例是3个月前的3倍多。受疫情影响，疫苗接种、癌症随访和护理、心理健康指导等其他卫生服务受到严重影响。此外，今年5月至7月对103个国家进行的一项调查显示，其中67个国家的生育服务受到影响，过半数国家产前检查、超过三分之一的国家新生儿接生服务出现中断现象。

谭德塞表示，过去250年共发生过10次疫情大流行，新冠疫情是第一个由冠状病毒引起的全球大流行。不过他强调，在国家、社区、个人层面执行基本公共卫生措施，综合施策，检测、隔离、治疗疑似病例，追踪、隔离密切接触者，新冠疫情可以得到控制。

本周，世卫组织将发起佩戴口罩推广活动，鼓励民众在社交网络上传自己戴口罩的照片，谭德塞说：“佩戴口罩是阻断疫情传播的关键手段之一，戴口罩就是在展示团结。”

8月3日，世卫组织发布第196号新冠肺炎疫情报告。报告显示，截至欧洲中部时间3日10时（北京时间16时), 全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加257677例，全球确诊病例超1791万例，达17918582例；全球报告死亡病例超68万，达686703例，较前一日增加5810例。

从世卫组织区域看，美洲地区新冠肺炎确诊病例超963万，达9630598例，比前一日增加153835例；美洲地区死亡病例363162例，比前一日增加3983例。 

(责编：张信凤、刘洁妍)
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