汉语教学课程登陆意大利银屏

图为在意大利国家电视台及其网络平台播出的初级汉语教学课程视频画面。

人民网罗马8月3日电（记者孔歌) 意大利是欧洲最早暴发新冠疫情的国家之一，截至本月3日已有累计超过24万人确诊感染。受疫情影响，意大利自今年三月以来全国范围内学校停课，为了确保学生们在疫情期间“停课不停学”，许多学校选择进行在线教学。意大利教育部与意大利国家电视台联合推出了电视网络课程“La Scuola in TV”（电视学校），其中还专门开设了初级汉语教学课程，该课程在意国家电视台教育频道与文化频道及其网络平台循环播出。近日，意大利教育部部长阿佐利纳（Lucia Azzolina）致信罗马孔院下设国立住读学校孔子课堂中方负责人陈晨，感谢她在疫情期间为意大利电视网络公益课程作出贡献。

陈晨表示，近年来随着中意两国各方面合作交流的不断加深，两国教育领域的合作也出现了新的机遇，在意大利有越来越多的中小学校开设了汉语课程，孔子课堂不仅让意大利学生学习了中文，更让他们认识了中国的文化和中国的发展。很多学生到中国留学后，会选择再回到中国进修学业或工作，他们中的许多人现已活跃在中意两国经贸合作、文化交流等领域。

陈晨告诉记者，“疫情期间很多学生不仅通过电视课程和网络课程坚持汉语学习，也通过网络与在中国的朋友们保持联系，彼此鼓励，这让我们看到了两国民心相通的深厚情谊。未来我们希望借助网络平台提供更加丰富多样的专业化课程，加强中意两国年轻人的对话与交流，加深对彼此文化的理解，培养具有国际化视野与全球领导力的青年人才。”

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