美对德组合拳加剧美欧分歧

近日，美国参众议院就2021年国防预算进行讨论，其中对“北溪-2”天然气管道项目实施额外制裁的内容出现在两院的不同修订版本中。这意味着美国两党在制裁“北溪-2”项目一事上态度一致。随后，美国军方表态，将现驻德国美军规模削减1/3，撤出大约1.2万人。美国近来频频对德国发难，不仅让两国关系再次“遇冷”，也不断加剧美欧分歧。

挥动大棒 “惩罚”德国

“北溪-2”项目是俄罗斯与德国合作的天然气管道项目，由俄罗斯天然气工业股份公司和5家欧洲公司合作建造。伍德麦肯兹国际能源宏观研究公司近日发布报告称，“北溪-2”于明年完工后，欧洲的天然气价格将下降约25%。但这将大大削弱美国天然气出口优势。

德国《焦点》周刊称，美国正在竭尽全力阻止“北溪-2”项目，美国代表与该项目的12名欧洲承包商举行了视频会议，并威胁欧洲企业继续参与“北溪-2”将会付出代价。德国外交部长马斯近日表示，欧洲能源政策是由欧洲自己决定的，而不是美国。美国因“北溪-2”项目对欧洲企业和个人的制裁是不可接受的。

制裁风波未平，撤军威胁又至。美国军方发言人7月29日称，将现驻德国美军规模削减1/3，撤出大约1.2万人，其中5400名士兵会被调遣至其他欧洲国家。美方解释，撤军决定缘于不满德国没缴足北约的“会费”。据法国《回声报》报道，美国从德国撤出大量驻军，改为部署到意大利、比利时等国，此举将进一步削弱北约，也给欧洲带来新的分歧。

利益为先 算计多多

“美国对‘北溪-2’不满情绪由来已久，此次制裁也在计划内。”中国人民大学欧盟研究中心主任、欧盟让·莫内讲席教授王义桅表示，天然气是战略性物资，影响国际战略格局走向。围绕“北溪-2”项目，德美双方各有考量。德国与俄罗斯合作建造“北溪-2”，是为了维护自身的能源安全。美国打压“北溪-2”，是为了打压俄罗斯，维持美国在欧洲天然气的市场份额。

从德国撤出部分兵力，重新部署欧洲驻军，美国有自己的利益考量。

“美国从德国部分撤军，表面上是因为德国军费开支达不到北约成员国的要求，实际上意在加强对北约的控制，遏制俄罗斯，趁机干涉中东、非洲等地区事务。”王义桅分析，美国将部分军队部署到波兰，意在把波兰变成对抗俄罗斯的前沿阵地；将部分军队转移到离黑海、里海和地中海更近的比利时和意大利，意在加强对地区局势的控制；将北约盟军司令部从德国挪到比利时，意在增强对北约的控制。

欧洲未来 谁主沉浮

“对美国来说，欧洲是美国对付俄罗斯的重要棋子。在北约框架内，美国试图通过拉拢亲美国家达到控制欧洲的目的。但欧洲显然也不会事事听话。” 王义桅说。

美欧分歧正在不断加大。据英国《金融时报》网站报道，自特朗普政府上任以来，美国一直在多项问题上和德国政府不和，包括防务开支、气候变化等。法国在俄罗斯和中国问题上也与美国存在分歧。

“随着由军事组织向地区性政治安全组织转型，北约在努力寻找新的合法性。这也导致美欧分歧不断加深。”王义桅认为，美国与欧洲国家的利益观、安全观、价值观存在差异。具体来讲，美国强调利己主义和单边主义。而欧洲强调通过以美欧为中心的多边主义和全球治理，主张通过对话协商解决冲突。这使得欧洲在许多事务上态度与美国并不一致。

欧洲正在尝试寻找战略自主的道路。“因涉及产业政策结构和防卫一体化等重大问题，欧洲要实现战略自主还需要很长时间。美国依旧对欧洲有很强的影响力。”王义桅说。

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