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今年年底损失将逾2000亿美元 疫情重创美国餐饮业

2020年08月04日08:21  来源：新华网
 
原标题：今年年底损失将逾2000亿美元 疫情重创美国餐饮业

　　新冠疫情给美国餐饮行业带去“灾难性”影响，不少餐厅被迫永久停业。法新社2日援引美国全国餐馆业协会的说法报道，餐饮业是疫情中“受灾”最严重的行业之一，到今年年底将损失2400亿美元。

　　【举步维艰】

　　法新社2日报道，加布里埃尔·戈登和妻子经营两家餐厅和3家啤酒厂。由于生意惨淡，戈登周末不得不关掉在加利福尼亚州锡尔滩经营多年的第一家餐厅。

　　戈登说，“这家餐馆是我们生意的起点，让我们过上好日子”，看到它关张“令我们心碎”，但这样做实属无奈。

　　玛德琳·阿尔法诺现年62岁，在洛杉矶经营连锁餐馆，疫情期间被迫关闭两家分店。“就好像失去一名家庭成员……那是我一辈子的积蓄、热情，有一种挫败感。打个比方，就像一个人生病，医生告诉他‘你必须截断脚才能活下来’。”

　　她说，疫情期间生意锐减50%。像其他餐饮业主一样，她必须迅速适应新现实。

　　疫情不仅重创餐饮业小企业主，还波及大型连锁品牌。美国快餐连锁巨头麦当劳7月29日说，麦当劳在美国1.4万家店面中，200家将在今年永久关闭。

　　【波及面广】

　　美国耶尔普公司的数据显示，截至7月10日，受新冠疫情影响，全美26160家餐厅停业，其中六成永久性关张。

　　美国全国餐馆业协会公共关系副总裁肖恩·肯尼迪说：“对这一行业而言，简直是灾难。我们是第一个停业的行业，可能将是最后一个从疫情中恢复的行业。”

　　加州餐饮业协会的数据显示，疫情以前，大约140万人从事这一行业，过去4个月大约100万人停职或遭解雇。

　　加州餐饮业协会公共关系副总裁沙罗基纳·沙姆斯说：“我们预计30%的加州餐馆将因疫情永久停业。上两次遭遇类似危机是2008年的经济衰退和（2001年）9·11恐怖袭击以后的两三年。但这次比以往糟糕许多。”

　　【利薄所致？】

　　在美国全国餐馆业协会公共关系副总裁肯尼迪看来，餐饮业难以抵挡新冠疫情影响的原因之一是行业利润通常非常薄，而且现金储备不足。尽管政府提供一定补助，难以帮助许多餐馆熬过疫情。

　　肯尼迪说：“平均而言，餐馆的利润是6%至7%……手中现金只够维持16天。新冠疫情来袭后，餐馆老板就要想办法付租金，交水电费，应对新情况。对于越来越多的餐馆而言，答案就是永久停业。”

　　刚刚关闭锡尔滩一家餐馆的戈登说，新冠疫情迫使他和同行思考是否需要改变以往的快节奏。“我们当中许多人都在说‘为什么要每周开张六七天？’这让我们重新思考经营模式。”（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、刘洁妍)
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