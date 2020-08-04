原标题：谭德塞：新冠疫情仍可控 未来掌握在手中

新华社日内瓦8月3日电（记者刘曲 李叶）世界卫生组织总干事谭德塞3日表示，新冠疫情是一场“百年一遇”的健康危机，但仍然可以控制。只要全球层面和国家层面团结起来，“未来仍然掌握在我们手中”。

谭德塞当天在例行发布会上说，新冠疫情是“百年一遇”的健康危机，其影响将持续几十年。谭德塞在回答新华社提问时进一步表示，过去250年共发生过10次疾病大流行，而新冠疫情是有史以来第一次由冠状病毒引起的全球大流行，其传播性强、杀伤力大，所有国家都受到波及。

谭德塞表示，新冠病毒不仅关乎生命，更关乎生计。过去六七个月中，疫情触及健康领域以外的社会、经济、政治等方方面面，许多国家经济大幅萎缩，经济下行又会引发其他效应，进而对未来几十年产生影响。

谭德塞强调，自从疫情暴发以来，很多国家的经验表明，“疫情是可以控制的，或者说严重的传播是可以抑制的”。如果政府做好检测、接触者追踪等环节，社区加强卫生、口罩等方面的要求，就可以把疫情影响降到最低。

谭德塞认为，从技术层面来说，要对特效药和疫苗的产生抱有希望。当前部分疫苗处于临床试验的最后阶段，尽管尚不确定最终效果，但只要全球层面和国家层面团结起来，“未来仍然掌握在我们手中”。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示，新冠疫情对全球卫生医疗系统造成严重破坏。世卫组织近期一项调查显示，疫情期间，该组织四分之三会员国报告其康复治疗、牙科治疗等服务部分或完全中断；三分之二会员国报告其非传染性疾病、慢性病、精神健康障碍的诊断和治疗服务部分或完全中断。他表示，由于潜在医疗成本增加和可支配收入减少，经济困难家庭可能会选择不寻求医疗服务，这些都是新冠疫情引发的“次生影响”。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗说，面对发生在互联网时代的新冠疫情，一方面科学研究和合作能够以前所未有的规模展开，国际社会得以协作应对；另一方面，虚假信息也空前传播，需要多方合作打击“信息瘟疫”。她表示，疫情同样给人们的心理健康带来巨大挑战。

世卫组织1日宣布，新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，预计疫情持续时间较长，需要有长期应对措施。

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