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也门政府军同南方过渡委员会加快和解

本报驻埃及记者  周  輖

2020年08月04日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　也门总统哈迪日前签署命令，责成总理赛义德在数周内与南方过渡委员会组建新政府。分析认为，这是也门政府和南方过渡委员会加速和解的最新动作。

　　也门南方过渡委员会此前已宣布，决定接受沙特提出的一项新机制，加快落实与也门政府签订的利雅得协议。新机制的内容包括：也门政府和南方过渡委员会继续执行已经生效的停火协议；南方过渡委员会放弃自治；也门政府任命新的亚丁省省长和安全部队负责人；也门总理在30天内组建一个包括也门北部和南部代表的政府；双方武装力量从亚丁省撤出。

　　一段时间以来，也门内部处于三股势力割据和争斗的状态。2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特领导的多国联军针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动并夺回南部5省，哈迪回到也门，将南部城市亚丁作为临时首都。2017年，遭哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合也门南部部落、军政领导人组建南方过渡委员会，寻求南部地区独立。

　　也门政府军与南方过渡委员会都是多国联军的重要盟友，但此前双方多次发生冲突。去年11月，双方在沙特首都利雅得签署权力分配协议，同意共同组建新政府，由新政府统一管理军事人员，但协议执行效果并不理想。今年4月下旬，南方过渡委员会宣布在也门南部7个省实行“自治”，再次与政府军爆发冲突。

　　此次也门政府军与南方过渡委员会的和解，让和平曙光再现。沙特外交大臣费萨尔指出，这是在联合国主持下，也门冲突各方朝达成全面和可持续政治解决方案迈出的积极一步。

　　然而，也门政府军与胡塞武装的和谈前景仍不明朗。联合国秘书长也门问题特使格里菲思表示，过去一个月，也门政府军与胡塞武装的冲突仍在继续。根据联合国通报，也门处于活跃状态的前线数量，已从1月份的33个增加到当前的43个。格里菲思呼吁各方，尽一切可能立即降低暴力程度。

　　也门的持续冲突导致了新的人道主义危机。随着食品价格上涨，也门货币里亚尔贬值，许多人没有足够的钱来购买基本生活用品。联合国人道主义事务负责人洛科克指出，当前有近100万人在也门中部马里卜省及其周边地区避难。他表示，也门援助行动的资金“处于崩溃的边缘”，2020年所需资金迄今只到位18%。

　　（本报开罗8月3日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月04日 17 版）
(责编：牛镛)
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