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视情下调“封城”等级 推出多个救助计划

南非努力减轻疫情影响

本报驻南非记者  李滢嫣

2020年08月04日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　南非总统拉马福萨日前表示，南非新冠肺炎确诊病例迅速攀升的局面已趋于缓和，特别是在一些疫情比较严重的地区，防疫措施已经取得了效果。他说，现阶段需要进一步加快经济重启步伐。

　　疫情使南非经济遭受巨大冲击。据初步统计，南非经济今年将萎缩16%，损失400多万个工作岗位，旅游、餐饮及相关服务行业受影响最为严重。南非卫生部长穆凯兹表示，政府动用了一切资源抗击疫情，努力在控制疫情与稳定经济间寻求平衡。

　　南非央行今年4次下调基准利率，政府推出总额5000亿兰特（1美元约合17兰特）的社会救助与经济支持计划，除用于抗疫外，还用于对民众和企业的帮扶。截至目前，南非政府共向440万人发放22亿兰特抗疫特殊津贴，日前还进一步发放了150亿兰特社会救济津贴。为避免公司大量破产，4月至6月，南非政府共支出340亿兰特企业特殊津贴，惠及750万工人。社会救助与经济支持计划的相关资金，来自调整后的政府预算以及多边金融机构，非洲开发银行、金砖国家新开发银行已对南非提供了资金支持，国际货币基金组织也批准了南非提出的43亿美元紧急财政支持请求。

　　南非国家计划委员会委员奥尔特曼表示，政府推出了专门面向母亲、儿童、老人和失业者的救助计划，为上述人群发放一定数额的救济补助，帮助他们维持生计。民间也开展了大规模的社会救助活动，向贫困家庭特别是贫困社区的儿童分批次分发粮食和防疫用品。此外，政府已累计投入24亿兰特用于升级改造居民区，改善供水质量、提升卫生条件，防止疫情在人员密集地区扩散，为经济复苏提供基础。

　　为了加快经济重启、降低疫情对民众生活造成的负面影响，南非政府此前两次降低“封城”等级，从6月1日起执行三级防控状态，允许更多民众自由活动、重返工作岗位。专家普遍表示，目前南非疫情还未达到峰值，在降低“封城”等级的同时必须加强防护、警惕病毒进一步扩散，同时也需要抓紧时间增加病床、准备医疗物资、培训医护人员，保证医疗系统健康运转。据悉，南非将在8月自行生产两万台无创呼吸机。目前，首批机器已经在开普敦的工厂下线，这使南非成为非洲首个能自行设计和生产无创呼吸机的国家。

　　（本报约翰内斯堡8月3日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月04日 17 版）
(责编：牛镛)
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