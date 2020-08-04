中国援柬文物修复项目稳步推进

柬埔寨暹粒正值多雨季节。在吴哥古城西北部，中国援柬吴哥古迹王宫遗址修复项目暂停了现场施工，但该项目的保护修复前期准备工作和考古调研工作仍在稳步推进。

王宫遗址位于吴哥古迹世界文化遗产区内，占地约14.2万平方米。按照“古迹修复、考古先行”原则，中柬考古人员组成的工作队去年11月进驻王宫遗址现场，开展项目排险与考古工作。项目负责人王元林说，目前已完成对王宫遗址西北塔门的排险支护和整体考古调查工作，并在西北塔门外院落开展了考古发掘工作。

考古人员最近在发掘区内发现了大量生活用具，如陶罐、陶壶、青瓷碗、黑釉瓷器等，有些陶瓷器和广东西村窑和福建德化窑器型相仿。柬埔寨吴哥古迹保护和管理机构发言人隆戈萨表示：“抗疫期间，柬中考古合作并未停止。出土器物中还包括中国瓷片，这是历史上柬中友好交流的证明，期待柬中考古合作取得更多成果。”

据介绍，下一步，工作队将对西北塔门进行修复并持续在西北塔门外院落及环壕进行考古发掘工作，对散落在院落及环壕内的石质构件进行清理、统计、编号，为保护修复工作提供技术支撑。

1993年，柬埔寨和联合国教科文组织共同发起了吴哥古迹保护国际行动。中国作为该行动最早的发起者和参与者之一，先后修复了周萨神庙和茶胶寺。2018年1月，中柬两国政府签署了《关于实施吴哥古迹王宫遗址修复项目的立项换文》。隆戈萨表示，中国政府持续20多年向吴哥窟派出文物保护专家，中国工作队的技术、理念和态度得到柬方的认可和信任。

（本报曼谷8月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月04日 17 版）

(责编：牛镛)