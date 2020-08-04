美俄战略磋商成果有限（国际视点）

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日前在维也纳举行的美俄战略磋商，未能就太空安全及《新削减战略武器条约》有效期延长等问题取得具体成果。外界普遍担忧，美俄两国战略磋商一直难有突破，可能造成双方互信进一步丧失，进而冲击现有国际核安全体系和全球战略稳定，国际军控体系岌岌可危。

美国与俄罗斯战略磋商7月30日在奥地利维也纳结束，双方讨论的议题涉及太空安全、核裁军等。这是两国自2013年以来首次就太空安全问题举行正式双边会谈，而在双方仅存的核军控条约《新削减战略武器条约》距离到期仅7个月时间的背景下，美俄举行战略安全对话引发外界高度关注。

太空安全议题分歧明显

7月27日，美俄两国就太空安全进行磋商。这是美俄时隔7年再次就太空安全问题进行对话，磋商讨论超过13个小时。

美国国务院7月28日发布声明说，双方就当前和未来的太空威胁、太空政策和太空战略交换了意见，讨论了促进太空活动安全、专业性和可持续性等前瞻性议题。俄罗斯外交部7月30日发布消息称，俄美跨部门代表团就太空安全、透明度和核查问题进行了专家工作小组的讨论，俄方会后将继续就这些问题与美方保持沟通。

从会后声明看，美俄有意继续就太空安全问题展开讨论，以避免和管控与太空有关的突发事件。但由于双方诉求不同，分歧明显，磋商未能取得具体成果。

此次磋商前，美俄双方在太空武器问题上均有所动作。去年12月，美国批准设立第六大军种——太空军。美国还评估了在太空部署导弹探测器和拦截装置的可行性。美国太空司令部近日称，俄罗斯于今年7月15日进行了一次非破坏性天基反卫星武器试验。这表明俄方正在继续研发和试验天基武器系统。

俄方对此回应称，此举没有违反国际法，目的是检测本国武器。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯的目标仍是致力于全面实现外太空非军事化和“不部署任何外太空武器”。

美国国务院负责国际安全和不扩散事务的助理国务卿克里斯托弗·福特称，俄罗斯有关太空军控条约的提议不现实。他说，一方面难以建立核查机制，另一方面，俄方提议的条约没有覆盖俄罗斯和其他国家已经部署和拥有的陆基反卫星武器。

《华尔街日报》相关评论指出，“两个太空大国在目标上存在分歧，美国寻求自愿规范，俄罗斯则旨在达成一项条约。”《日经亚洲评论》表示，美军正加速对外层空间的利用，只要华盛顿推进“太空军事扩张主义”，就很难建立国际规范。

核裁军问题上未有突破

此次美俄战略磋商另一个主要议题是核裁军。7月28日至30日，两国进行了新一轮关于不扩散核武器的谈判，但未能就续签《新削减战略武器条约》问题释放积极信号，两国间仅存的这一主要军控条约前景不明。

美国去年单方面退出《中导条约》后，《新削减战略武器条约》成为美俄间仅存的主要军控条约。虽然俄方已多次表示愿不设前提条件延长该条约有效期，但美方一直态度冷淡。

俄罗斯外交部新闻司副司长扎伊采夫7月30日在新闻发布会上说，俄罗斯与美国就战略问题举行对话的大门是开放的。俄准备与美国就关于全球安全的各个战略领域举行谈判，奉劝美国不要继续破坏全球安全领域的国际条约和协议。

在维也纳磋商结束后，美国军控问题特别代表马歇尔·比林斯利表示：“美方没有排除延长条约有效期限的选项，但冷战时代延续下来的美俄核军控框架显然已无意义。”

《新削减战略武器条约》将于2021年2月到期。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫近日再次强调，俄方有意无条件地延长《新削减战略武器条约》的有效期限，但因美国所持的立场，他认为续约前景十分渺茫。

目前，俄罗斯对于美国的军备扩张表示严重关切。此前，美国国防部国防政策副部长詹姆斯·安德森承认，美国正在更新核武器系统。与此同时，美国政府表示美国正考虑重启核试验。

俄罗斯外交部7月31日在一份声明中说，美国正考虑在太空发展其导弹防御系统，这无异于在外太空部署进攻性武器，美方却辩称这是防御性行动。俄外交部批评说，积极扩张的美国导弹防御体系“正在改变进攻性武器领域的战略平衡，增加了重大全球动荡的风险，并为核军备竞赛、太空军备竞赛提供了危险条件”。梅德韦杰夫称，如果美国扩大核武库，俄罗斯自然会被迫采取对等或非对等措施，以某种方式来抵消这种威胁。

全球战略稳定面临挑战

目前，各界对此次美俄战略磋商普遍感到失望。外界担心，美俄军控谈判停滞不前，可能引发美俄间核军备竞赛，让现有国际核安全体系和全球战略稳定面临挑战。

美国战略与国际问题研究中心发布的《美俄军控前景》报告指出，当前除《新削减战略武器条约》以外，所有的美俄核军控协议都失效了，而《新削减战略武器条约》的续约前景黯淡，令人担忧。如果《新削减战略武器条约》未能延期，随着时间的推移，军备竞赛的可能性将增大。在这种情况下，美俄军控谈判对全球战略稳定将具有十分重要的意义。

分析人士表示，美国的“退群”举动更多是出于自身地缘政治考虑，按照自身需要破坏或改变现行军控和防止大规模杀伤性武器扩散体系，谋求军事领域战略优势，意图实现“绝对安全”。美国国务院前助理国务卿康特里曼批评说，这让美国与欧洲盟友的关系疏远，“向世界发出信号：美国欢迎新的军备竞赛”。

《全面禁止核试验条约》组织执行秘书拉西那·泽博批评说，美国的行为将“对核不扩散和裁军制度、全球和平与安全构成严峻挑战”。美国军备控制协会称美国此举将加剧美俄紧张关系，“刺激全球军备竞赛”。

佩斯科夫评论说，俄美两国无论是在双边关系还是多边层面上，“情况都非常糟糕”。俄副外长里布亚科夫此前也表示，俄美关系恶化的一个突出表现就在军控领域，正由一个低点走向另一个低点。

俄罗斯专家普遍认为，俄美在涉及欧洲、中东和亚太等诸多领域的重大安全问题上存在巨大分歧，俄美关系改善的前景不容乐观。

（本报华盛顿、莫斯科8月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月04日 17 版）

(责编：牛镛)