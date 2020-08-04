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加强对话，促进世界人权事业发展

若昂·多内莱斯

2020年08月04日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　中国坚定捍卫多边主义，倡导国家间互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处五项原则，是对全球人权事业的重要贡献。当前，中国抗击疫情行动就是维护人权的有力例证。

　　中国在应对新冠肺炎疫情上表现非常出色。中国及时果断采取措施遏制疫情蔓延，同时秉持团结合作精神，积极推动抗疫国际合作，支持世界卫生组织工作。

　　中国是全球抗疫合作中的重要力量。截至5月底，中国向150个国家和4个国际组织提供了抗疫援助，地方政府、慈善机构、人民团体、工商界也积极参与其中。中国毫无保留地同国际社会分享防控经验和诊疗方案，为170多个国家举办了卫生专家专题视频会议。中方宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。中国还积极参与并落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，愿同国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的非洲国家的支持力度，帮助其克服当前困难。

　　当我们讨论人权问题时，我们应该认识到，人权是在特定历史背景下产生的，其内涵也随着社会进步而不断发展。如今，人权已是一个综合概念，涉及政治、经济、社会、文化和环境等多方面。

　　一些西方国家的政客和媒体以“民主”“自由”为幌子干涉他国内政，混淆人权概念，挑动意识形态对抗。这些倒退和极端行为，对二战后全球共同取得的人权发展成果构成了威胁。只有加强开放的多边对话，世界人权事业才有可能得到发展。

　　（作者为巴西里约天主教大学人权中心负责人、法学院教授，本报驻巴西记者朱东君采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月04日 03 版）
(责编：牛镛)
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