原标题：丑态百出 沦为笑柄——看清美“三无”政客真面目系列评论之一

新华社北京8月3日电 题：丑态百出 沦为笑柄——看清美“三无”政客真面目系列评论之一

新华社记者韩冰

一段时间以来，以国务卿蓬佩奥为代表的一小撮造谣抹黑无底线、为政荒谬无下限、搞乱世界无极限的美国“三无”政客，肆意诋毁攻击中国，蓄意挑动意识形态对立，恶意妨害多边合作，唯恐天下不乱，丑态毕现。

这些“三无”政客表演得越起劲，越容易让世界看清他们乞灵于谎言的丑陋嘴脸，越能够让世人看穿他们靠谎言延续政治生命的虚弱本质。

“三无”政客们所罗织的中国“罪状”，没有一条与事实相符。他们污蔑中国在新疆地区实施“种族灭绝”，事实是，如今在新疆维吾尔自治区，维吾尔族人口增加到1100多万，是40年前的两倍多，人民的生命权、健康权、发展权得到充分保障；他们谎称美国数十年来在和中国做生意时吃了亏，事实是，和中国的经贸合作支撑美国国内260万个就业岗位，众多美国企业在美中经贸关系中占据价值链高端，赚了大钱；他们污称新冠病毒是人为制造、源自武汉实验室，事实是，世界卫生组织和多国科学家确定新冠病毒源自自然界，德国病毒学教授克里斯蒂安·德罗斯滕更斥责“病毒人造论”是“一派胡言”。

“三无”政客们蓄意挑动意识形态对立，在美国内外受到质疑批评。他们宣扬“中美接触失败论”，话音刚落就被打脸。美中关系破冰之旅的亲历者傅立民痛斥，这一谬论完全是“对历史和现实的歪曲”，美国外交学会主席理查德·哈斯公开撰文说，蓬佩奥之流“正试图将美国引上一条注定失败的道路”。他们试图挑拨中国共产党和中国人民的血肉联系，营造所谓的“自由世界”和“共产党中国”的二元对立叙事。对此法国智库席勒研究所研究员克里斯蒂娜·比埃一针见血指出，这些无稽之谈罔顾客观事实、阻碍国际合作、加剧地缘政治紧张，是世界和平与发展的“危险因素”。

“三无”政客们恶意妨害多边合作，在全球范围内同样受到谴责。正是在他们主导下，当世界亟需携手抗疫之时，美国政府却大肆“甩锅”，甚至悍然决定退出世卫组织。英国医学期刊《柳叶刀》主编理查德·霍顿斥之为“对全世界人民的暴行”，联合国基金会主席伊丽莎白·库森斯痛陈，这一举动“使我们所有人都处于危险之中”。去年，当全球亟待携手振兴经济时，美国政府挥舞霸凌大棒，给世贸组织“设绊”，令多边经贸合作明显受挫。德国工业联合会常务董事约阿希姆·朗犀利指出，美国无视以规则为基础的多边贸易体系，唯我独尊、损人利己。

回首历史的细节，“三无”政客们当众“翻车”的场景比比皆是：蓬佩奥访英时在伦敦就抗击疫情大放厥词，污蔑世卫、抹黑中国，结果英国资深医学专家在会后接受媒体采访时公开和他唱反调；蓬佩奥到访丹麦时，记者们毫不客气地问他，为何要到丹麦寻找反华盟友？多数丹麦人不待见特朗普政府可是“公开的秘密”。还有白宫贸易顾问纳瓦罗，在电视节目中诽谤中国，可在主持人的逼问下却拿不出任何证据，只能答非所问东拉西扯，极度尴尬。

美国的“三无”政客们何以沦为世界笑柄？世界有识之士认为，一是因为胆怯，美国学者布鲁诺·马卡埃斯指出，蓬佩奥之流在“逃避现实”，不敢面对问题；二是因为自私，想推诿自身抗疫不力、治国乏术的责任，拉抬自身选情；三是出于贪婪，妄图遏制中国发展，维护美国单极霸权。俄罗斯智库“俄罗斯—中国分析中心”主任谢尔盖·萨纳科耶夫指出，多年来，美方嘴上宣扬高尚，实际奉行霸权主义和强权政治。

“三无”政客们所信仰的，从来不是“自由民主”，而是“利益至上”。为了一己私利，他们的卑劣可以超乎常人想象，他们的无耻能够突破人类极限。不过，和平发展的时代大潮浩浩荡荡，自以为能把时代列车扳到岔道上的人从来只会被时代碾压，被历史嘲笑。

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