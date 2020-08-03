原标题：通讯：浴火盼重生——疫情重创之下的希腊文化业和旅游业

新华社雅典8月3日电 通讯：浴火盼重生——疫情重创之下的希腊文化业和旅游业

新华社记者于帅帅 李晓鹏

对希腊首都雅典市中心的希罗德·阿提库斯剧场来说，2020年的夏天与往年不同。

这座有着近两千年历史的罗马时代古剧场，多年来一直与伯罗奔尼撒半岛上的埃皮达鲁斯古剧场一同作为历年“雅典-埃皮达鲁斯艺术节”的主要演出场地，吸引全球知名艺术家来此演出，也向来自世界各地的人们献上多场包括音乐、戏剧等在内的夏季艺术盛宴。然而今夏，古剧场难见人潮熙攘、车水马龙之景。

由于新冠疫情在全球蔓延，今年的艺术节做出重大调整，除了延后并缩短艺术节举办时间、对为数不多的现场演出实行严格防疫措施外，还首次面向全球推出在线演出。

自5月4日希腊解除“封城”以来，各界就展开了对夏季文化活动是否继续举行的讨论。这是希腊人尤其是雅典人最看重的主题活动，也是夏季旅游高峰的一个重要国民经济发展时段。希腊文化部最终决定，将在严格防疫措施下陆续恢复主要文化活动。希腊文化和体育部长莉娜·门佐尼5月底表示，希腊“2020年夏天不会没有文化”。

6月初至7月上旬，希罗德·阿提库斯剧场首次举办了一场当代雕塑艺术展，标志着今年艺术节的开幕。出于疫情防控需要，剧场每20分钟只允许20名观众进入参观，偌大的能容纳5000人的半圆形剧场里，雕塑作品以类似半圆形的顺序摆放在剧场中央的舞台上，形成一种古建筑与当代艺术的对比和碰撞。

“这种对比突出了艺术作品本身，原生态的艺术想法使得作品表现力更加鲜明，作品摆放的形状与剧场形状相得益彰。”一名叫奥利维娅的观众告诉记者。

7月25日晚，艺术节又将古希腊悲剧家埃斯库罗斯的戏剧《波斯人》搬上埃皮达鲁斯古剧场，并同步面向全世界直播。这是古希腊戏剧首次线上直播，也是埃皮达鲁斯古剧场首次举行直播活动。

艺术节官网介绍说，埃皮达鲁斯被视为古代世界最重要的康复中心，供奉着古希腊医学之神阿斯克勒庇俄斯，古代在这里举行的音乐和戏剧演出也被认为是治疗患者的一种手段。如今在新冠疫情肆虐全球的背景下，这里的演出可以说在一定程度上契合了希望新冠病人早日康复的愿望。

除了雅典人引以为傲的文化传统，希腊旅游业在疫情阴影笼罩下的夏季也迎来新的挑战。

旅游业是今年希腊经济社会发展的一大取舍难题。作为为这个国家贡献超过20%国内生产总值（GDP）以及全国四分之一就业机会的支柱产业，旅游业如何开放才能同时兼顾经济复苏与防疫安全，一直是希腊政府关注的焦点。

然而国际游客的大幅减少给希腊旅游业带来重创。往年早已熙攘的希腊各大文化遗址、地中海各个海岛，今年的人流量明显减少。

对此，希腊知名旅游岛屿圣托里尼岛的旅游业主们感受极为强烈，经营游艇公司的乔治斯·乔治古拉斯对记者直言：“今年是悲剧和灾难的一年。”

雅典卫城山脚下的旅游区，一家名叫“黄色科纳”的图片艺术作品商店是正在经历这轮冲击的数百家中小企业之一。店主帕诺斯·沃亚茨斯告诉记者，往年暑期卫城脚下的旅游区早已挤满游客，今年虽然游客稀少，但他对复苏抱有信心，“他们会回来的”。

沃亚茨斯的商店与当地旅游业其他200余家中小企业共同加入了由雅典市政府和雅典贸易协会日前发起的一项名为“雅典归来”的商业倡议，该倡议主旨是为受新冠疫情影响的雅典中小企业提供更多商业推广机会，帮助和支持他们渡过难关。

雅典贸易协会主席斯塔夫罗斯·卡福尼斯告诉记者，希望通过这一倡议改善目前雅典商业中心凋敝的经济面貌。“到今年底的这段时间对我们来说很关键，我相信我们能撑过这个困难时期，我们会乐观期待2021年。”卡福尼斯说。

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