人民网北京8月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

近日，新西兰以中国制定香港特区维护国家安全法为借口，单方面宣布暂停与香港特区签订的《移交逃犯协定》。新方有关做法将对港司法合作政治化，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重损害了香港特区与之开展司法合作的基础，偏离司法合作维护正义和法治的宗旨，中方对此坚决反对。为此，中方决定香港特区暂停港新《移交逃犯协定》，同时决定，香港特区暂停港新《刑事司法互助协定》。

澎湃新闻记者：因香港新冠肺炎疫情严重，香港特区行政长官林郑月娥宣布将原定于9月6日举行的第七届立法会选举推迟一年。少数国家对此表示关切。你对此有何评论？

汪文斌：面对严峻疫情，香港特区政府决定推迟第七届立法会选举，这是保护香港市民生命安全和身体健康的正当之举，也是保障立法会选举安全和公正公平的必要之举。国务院港澳办、香港中联办已分别发表声明予以支持。为因应疫情等灾害而推迟选举在世界上不乏先例，香港特区政府的决定符合这一通行做法，合情合理合法。我要强调的是，香港是中国的特别行政区，香港特区立法会选举是中国的地方选举，纯属香港内部事务，任何外国政府、组织和个人都无权干预，也没有理由干预。

彭博社记者：美国务卿蓬佩奥2日接受采访称，特朗普政府很快将对一些被认为威胁美国家安全的中国软件采取措施，包括TikTok和微信等。中方对此有何评论？

汪文斌：美方泛化国家安全概念，在拿不出任何证据的情况下对有关企业作“有罪推定”并发出威胁，这违背市场经济原则，暴露了美方所谓维护公平、自由的虚伪性和典型的双重标准，也违反了世贸组织开放、透明、非歧视原则，中方对此坚决反对。

我们呼吁美方一些人认真倾听国际社会的声音，为各国市场主体在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境，停止将经贸问题政治化，停止滥用国家安全概念推行歧视、排他政策。

新华社记者：我们注意到，在刚刚过去的这个周末，中韩经贸联委会在青岛举行了第24次会议。这应该是疫情发生以来中方与外方首次面对面举行的政府间经贸合作机制会议。中方是否将同韩方开展更多类似面对面的交流？

汪文斌：关于中韩经贸联委会第24次会议的有关情况，中方的主管部门已经发布了消息。

我这里要强调的是，中韩互为重要友好近邻和合作伙伴。疫情发生以来，在两国元首引领下，双方率先开展联防联控，率先建立“快捷通道”，树立了国际抗疫合作的典范，向外界发出了中韩两国坚定发展双边经贸关系的明确积极信号，对区域乃至全球经贸合作恢复与发展都具有重要的示范作用。中韩双方将结合各自疫情防控形势和双边关系发展需要，继续积极推动疫情防控常态化背景下两国各领域交往合作。

法新社记者：瑞士外长在周日的采访中称，中国正在偏离开放道路，侵犯人权的情况在增加，并对香港国安法表达了关切。中方对此有何评论？

汪文斌：这样的言论缺乏依据，也不具建设性。我们多次强调，香港事务是中国内政，任何外国都无权干涉。香港国安法将使“一国两制”在法治的轨道上行稳致远。中国人权状况怎么样，中国人民最有发言权，要看基本事实。中国始终坚持打开大门搞建设，在中国新一轮开放特别是金融市场开放中，瑞士信贷等金融企业率先受益。

今年是中瑞两国建交70周年。70年来，在双方共同努力下，中瑞关系取得了长足发展，实现了互利共赢。中瑞关系发展的一条最根本经验就是坚持平等和相互尊重。我们希望瑞方珍惜中瑞关系的良好发展局面，并恪守国际关系基本准则。

《环球时报》记者：7月31日，美国国务院、财政部宣布对新疆生产建设兵团及2名官员实施制裁，美国务卿蓬佩奥发表声明批评中国治疆政策。中方对此有何评论？

汪文斌：美方上述行径严重干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则，中方对此坚决反对并予以强烈谴责。

涉疆问题根本不是什么人权、民族、宗教问题，而是反暴恐、反分裂问题。新疆事务纯属中国内政，美方没有权利、也没有资格横加干涉。新疆生产建设兵团与地方各民族毗邻而居、和睦相处、守望相助，为推动新疆发展、增进民族团结、维护社会稳定、巩固国家边防作出了重要贡献。美方有关指责完全是造谣诬蔑。中国政府捍卫国家主权安全发展利益的决心坚定不移，打击暴恐势力、分裂势力、宗教极端势力的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉新疆事务和中国内政的决心坚定不移。

我们敦促美方立即撤销有关错误决定，停止任何干涉中国内政、损害中方利益的言行。如果美方执意妄为，中方必将予以坚决回击。

深圳卫视记者：美国国务卿蓬佩奥7月31日发表声明，再次指责中国对维吾尔族和其他少数民族实施“监控”。中方对此有何回应？

汪文斌：蓬佩奥的说法毫无根据。运用现代科技产品和大数据方法提升社会治理水平，这是国际社会的通行做法，美国更不例外。新疆依法在有关公共场所安装摄像头，这一措施不针对任何特定民族，目的是为了提高社会治理水平、有效预防打击犯罪。这一措施增强了社会安全感，得到了各族群众的普遍支持。

说到“监控”，美国运用高科技手段实施大规模监控活动一直为世人诟病。根据美国媒体的报道，2017年，美国政府就要求全美20大机场对旅客进行人脸扫描识别。纽约警方建设的城市监控系统，针对行人和车辆的监控装置遍布各个角落，并对个人手机信息进行追踪盘查。美国各级政府仅在得克萨斯州就设有8个秘密监视中心，共享情报监控社交媒体和在线论坛。美国审计署2019年6月4日的报告显示，联邦调查局人脸识别办公室可以在没有合法许可的情况下，任意检索包含超过6.4亿张照片的数据库。乔治城大学公布的一项研究也显示，约一半美国成年人，超过1.17亿人被纳入执法机构使用的人脸识别系统，其中非洲裔比其他族裔更容易受到审查。此外，美方有关机构长期以来违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密、监控和攻击，这早已是世人皆知的事情。

蓬佩奥等人将新疆利用现代化科技加强社会治理的措施，诬称为专门针对维吾尔族等少数民族的监控，这纯属恶意抹黑，是为破坏新疆繁荣稳定、干涉中国内政寻找借口，他们的图谋不会得逞。

路透社记者：据报道，美国总统特朗普同意给字节跳动公司45天时间，就TikTok将其在美国、新西兰、澳大利亚和加拿大的业务出售给微软公司一事进行谈判。中方对此有何评论？字节跳动指责脸书抄袭和抹黑，中国官方媒体指责脸书与华盛顿共同发起对TikTok的迫害。你对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，我不了解有关情况。我们也不对有关企业的具体商业行为发表评论。

至于你提到有关企业的表态，我没有看到报道。你也知道，我们一般不对企业、媒体、专家、学者的报道或言论作出具体回应。建议你直接向有关企业询问。

彭博社记者：德国外交部国务部长罗特在《镜报》上发表文章称，欧洲国家应该通过选择华为以外的国内5G供应商来维护安全。中方对此有何评论？

汪文斌：我们希望有关方面为各国企业的投资和经营提供开放、公平、公正和非歧视性的营商环境，不应当将经贸问题政治化，滥用所谓的国家安全概念推行歧视性和排他性的政策。

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