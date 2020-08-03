原标题：“汉语桥”新西兰赛区比赛在线上举行

新华社惠灵顿8月3日电（记者郭磊 卢怀谦）第13届“汉语桥”世界中学生中文比赛新西兰赛区比赛2日结束。受新冠疫情影响，本次比赛首次以网络方式进行。

比赛由中外语言交流合作中心和中国驻新西兰大使馆科教文处主办、惠灵顿维多利亚大学孔子学院承办，围绕演讲主题“追梦中文，不负韶华”，选手们表达了自己对中文的喜爱、学习中文的重要性及带来的积极改变。

35名中学生从参赛选手中脱颖而出进入决赛。最终，来自新西兰旺阿努伊市的雷娜·琼斯和来自奥克兰的杰克·多伊尔分别获得初中组和高中组第一名。据悉，高中组的前四名将代表新西兰参加“汉语桥”世界中学生中文比赛决赛。

琼斯说，学习中文会打开一扇通向不同世界的大门，让人民互相理解，让未来更美好。多伊尔以“为中国加油”为题进行了演讲，他说，新冠疫情对于中国、新西兰乃至全球的影响是巨大的，但是中国很棒，“学好中文去中国是我的梦想”。

中国驻新西兰大使馆教育参赞董志学表示，尽管选手们无法聚集在惠灵顿比赛，但大家的表现丝毫没有减分，表达出的对中文和中国文化的热爱丝毫没有减少，希望选手们能把学习中文与自己未来的事业发展结合在一起，成为促进中新两国交流的使者。

惠灵顿维多利亚大学孔子学院外方院长白若兰表示，在现在这个特殊时期，线上比赛使更多学生得以参与其中，很多新西兰相对偏远地区的选手踊跃参加比赛。

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