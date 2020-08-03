德国柏林爆发反防疫措施游行 令卫生部长极其担忧

人民网北京8月3日电（施维 实习生彭孔翎）在德国新冠感染人数持续上升的情况下，8月1日，首都柏林发生了大规模示威游行活动，人们抗议政府为防范新冠疫情所采取的措施。据警方估计，约2万人参与了这次游行。许多示威者并未遵守戴口罩的要求，也没有保持足够的安全距离。为此，柏林警方对组织者提起了诉讼，并在当晚驱散了游行队伍。

德国政界人士1日纷纷在社交媒体发声，强烈谴责上述抗议活动。德国卫生部长延斯·施潘在推特上发文称：“虽然新冠期间也允许示威游行，但不能以这种方式进行。安全距离、卫生规定和佩戴口罩都是为了所有人健康着想的措施，能够真正战胜疫情的只有理性、毅力和团结。”

施潘的推特截图

柏林市长米夏埃尔·穆勒批评了这种不顾防疫规定的游行行为。他表示，游行者无视事实的做法令他人的健康蒙受风险，这是视生命为儿戏。

柏林市长接受rbb电视台采访 来源：rbb.de

德国社民党党魁萨斯基亚·埃斯肯称，游行示威者的行为“非常不负责任”。她把游行者称为“新冠笨蛋”，并在推特上发文称：“这些新冠笨蛋们在柏林游行并宣称自己就是‘第二波’新冠，他们既不保持安全距离也不戴口罩。这不仅危害了大家的健康，还破坏了我们抗疫所取得的成果以及为恢复经济、教育和社会生活所做出的努力。“

埃斯肯的推特截图

巴伐利亚州州长索德尔在接受《星期日图片报》采访时称，第二波疫情实际上已经来临了。他说：“我们必须意识到，新冠病毒已经充满愤怒地卷土重来了。我们必须保持绝对清醒，战疫是一场持久战，我们将一直处在这种压力之下。”

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