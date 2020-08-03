菲律宾新冠确诊病例超10万 政府重新收紧防疫隔离措施

新华社马尼拉8月3日电（记者袁梦晨 杨柯）菲律宾政府2日晚间宣布，为了遏制新冠疫情蔓延，该国将从4日起在包括首都马尼拉在内的部分地区重新收紧防疫隔离措施，为期半个月。

菲总统发言人哈里·罗克说，根据总统杜特尔特批准的方案，政府将在马尼拉及周边四个省重新收紧社区隔离措施，上述地区民众外出活动将受到限制，公共交通将再度停运，一些已复工的工商业将部分停工，政府部门将只保留基本人力，其余人员全部在家办公。

据菲卫生部2日报告的数据，该国累计确诊病例已达103185例。本次重新收紧防疫隔离措施的地区是该国疫情“重灾区”，累计确诊病例超过6.6万例。目前菲新冠疫情呈现加速蔓延的趋势，2日新增确诊病例5032例，再创单日新增病例数新高。

专家分析，近期菲确诊病例增长迅速，一方面是由于该国放松了隔离管制措施，另一方面是由于检测能力提升。今年3月，菲曾实施严格社区隔离措施以遏制疫情传播，但从6月起逐步放松了全国绝大部分地区的社区隔离措施，允许各行业逐步复产复工，这导致聚集性感染事件不断出现。另外，近来菲大幅度提升了病毒检测能力。数据显示，目前该国单日检测能力超过3万人次，而4月份菲单日检测能力仅为2000人次左右。

目前快速蔓延的疫情已给菲医疗体系带来沉重负担。菲卫生部副部长玛丽亚·罗萨里奥·韦尔吉雷日前透露，在首都马尼拉，医院内普通病床使用率、重症监护病床使用率、隔离设施内的病床使用率这三个指标均已进入政府设定的医疗资源使用“危险区间”。

菲律宾医学协会会长何塞·圣地亚哥说，菲医务工作者长期奋战在抗疫一线，目前已疲惫不堪，医疗体系也已不堪重负。他建议政府迅速补齐在医疗资源、病例溯源、患者隔离和公共场所防疫等方面的短板，确保民众严格遵守防疫规定，多项措施并举以最终战胜疫情。

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