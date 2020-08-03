韩国中部地区连日暴雨 文在寅紧急取消休假

人民网首尔8月3日电 (杨晓娜、裴埈基) 韩国中部地区连日来强降雨不断，不仅造成人员伤亡，还引发多地发生洪涝灾害，住宅、道路等设施浸水，火车停运、建筑物坍塌、山体滑坡等灾害事故频发，损失情况惨重。据韩国气象厅3日消息，首尔、仁川、京畿道、忠清北道、忠清南道北部、江原道岭西、庆尚北道北部等地区发布了暴雨警报，京畿道驪州、抱川、南杨州等地发布了洪水警报。

当地时间3日上午11时，京畿道和江原道、忠清北道降雨达每小时50毫米；据预报，中部地区的降雨量将达每小时100毫米，并伴有强风和雷电。

韩国中央灾难安全对策本部称，本次集中降雨已致6人死亡、8人失踪、8人受伤。据不完全统计，截至目前，强降雨引发受害灾民486户818人，住宅受损190栋，塑料大棚受损2800座。

多地灾情严重 总理呼吁民众减少外出

韩国忠清北道连日来受暴雨袭击，降雨量一度达到每小时300毫米，受灾较为严重。据忠清北道灾难安全对策本部统计，1~2日期间，暴雨导致境内4人死亡、8人失踪。2日清晨6时18分，逗留在堤川市一处露营地的A某（42岁）被山体滑坡导致的土石压伤，送医院救治后不幸身亡；上午8时，忠州市山体滑坡导致一处住宅被埋没，B某（76岁）当场死亡；上午10时30分，忠州市C某（56岁）因另一处山体滑坡身亡；11时，阴城郡 D某(59岁)由于河水泛滥，不慎失足，被发现身亡。

此外，京畿道、江原道、庆尚北道、仁川、全罗北道、忠清南道等地也发生了规模不同的灾情，多处住宅、农田、道路、车辆被淹，街边树木倒塌，桥梁被毁，露营地群众被孤立，大量灾民紧急避险，多地车辆通行受限，部分铁道线路一时中断。

据韩国铁道公社消息，3日清晨6时，受泥沙流入影响停运的中央线彻夜抢修完毕，全线恢复通车。忠北线大田-忠州段限制恢复运行，忠州-堤川段暂时中断。太白线全区段列车停运，岭东线荣州-东海段停运。

由于集中降雨导致的受灾规模不断扩大，韩国国务总理郑世钧于3日紧急召开“集中暴雨状况检查会议”，要求有关部门和地方政府切实做好防灾抗灾工作，切实保护国民的生命和财产安全。

郑世钧指出，截至8月5日，部分地区降雨量最高将达500毫米以上。受今年第4号台风“黑格比”的影响，半岛上空水蒸气大量流入，5日以后，降雨量还可能持续增加。他号召韩国民众减少不必要的外出和雨中野外作业，希望奋战在一线的消防救助队员和地方政府公务员注意安全。

文在寅总统为应对洪涝灾害 紧急取消夏季休假

韩国总统府青瓦台3日上午表示，文在寅总统本来于上周末回到了位于庆尚南道梁山市的私宅，计划休假一周。但是，由于中部地区暴雨不断，受灾情况严重，文在寅临时决定取消休假计划，紧急回归青瓦台。

据悉，文在寅去年夏季为了应对日本的出口限制措施，也曾紧急取消过夏季休假。

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