动物大迁徙如期而至 肯尼亚马赛马拉保护区旅游逐步恢复

新华社内罗毕8月2日电（记者白林）尽管受到新冠疫情影响，一些游客2日到肯尼亚马赛马拉国家保护区，兴致勃勃地观看从坦桑尼亚迁徙来的角马。

位于肯尼亚西南部的马赛马拉国家保护区与坦桑尼亚的塞伦盖蒂国家公园隔河相望。每年7月至9月是坦桑尼亚的旱季。为了追逐水源和青草，以角马和斑马为主的数以百万计的动物从坦桑尼亚塞伦盖蒂向肯尼亚马赛马拉迁徙。动物们在往返途中需两次渡过鳄鱼出没的马拉河，于10月返回塞伦盖蒂。

新冠疫情给肯尼亚旅游业带来巨大冲击。往年，动物大迁徙时期是肯尼亚旅游旺季，吸引世界各地游客前来观看。肯尼亚于7月15日和8月1日分别恢复国内和国际客运航班，带动旅游业是目的之一。此前受疫情影响，马赛马拉国家保护区内多数营地都已关闭。

导游埃利莎·金泰对当地媒体介绍说，目前角马进入马赛马拉国家保护区已经两周了，现在至少有150万只角马正享受着这里的绿色草场。

玛莱卡营地是当前已经开放的营地之一，满足了政府规定的所有重新开放条件，包括设置洗手区、餐桌间距1.5米等。该营地的负责人约翰·特穆特说：“我们营地可容纳25人，上周五和周六都住满了。我们接待的所有游客都来自内罗毕，他们在入住前必须检测体温。”

目前，保护区内至少有200个营地和旅馆正在为外国游客的到来做准备，其中约10个已做好接待准备。

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