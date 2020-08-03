两次劫持警察 乌克兰绑匪被击毙

乌克兰内务部副部长安东·格拉先科1日说，大约一周前在中部城市波尔塔瓦拒捕并一度劫持高级警官为人质的那名嫌疑人1日被警方击毙。被击毙前，他又劫持一名警官并引爆手榴弹。

格拉先科说，乌克兰警方1日凌晨发现嫌疑人罗曼·斯克里普尼科藏身于波尔塔瓦城外一处无人居住的房屋中。与警方对峙过程中，斯克里普尼科劫持一名警察并引爆了手榴弹。最终，斯克里普尼科被特警击毙。受劫持的人质只有几秒时间躲避那枚手榴弹，所幸没有受伤。

就1日警方行动，格拉先科没有说明更多细节。

警方7月23日怀疑斯克里普尼科盗窃车辆，试图逮捕他，不料他拿出一枚手榴弹，威胁杀死劫持的一名警察人质。经过谈判，斯克里普尼科与警方交换人质，改为劫持一名上校衔警官，驾驶要求警方提供的汽车逃跑。

警方随即追捕斯克里普尼科所驾车辆6个多小时，最终发现他在一处森林边弃车而逃。那名遭劫持警官安全。

格拉先科7月23日在社交媒体脸书上写道：“嫌疑人把车停在路中央，跑入森林。针对这名危险、持有武器罪犯的特别缉拿行动正在进行中。”

按警方的说法，斯克里普尼科现年32岁，曾经犯盗窃、诈骗和持有毒品罪。

斯克里普尼科劫持警察两天前，一名男子7月21日在乌克兰西部城市卢茨克劫持一辆公交车，司机和乘客共13人。最终，人质全部获释，嫌疑人马克西姆·克里沃舍伊被捕。

克里沃舍伊劫持公交车和人质超过12小时。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与他通话，同意按他的要求在社交媒体推荐一部名为《地球公民》的纪录片，他最终释放人质。（杜鹃）（新华社专特稿）

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