伊朗宣布抓获美国“恐怖组织”头目

伊朗1日宣布抓获一个总部据信设在美国的“恐怖组织”头目，指认后者是制造2008年伊朗南部城市设拉子清真寺爆炸及其他未遂袭击事件的幕后主使。

伊朗国家电视台当天援引伊朗情报和安全部一份声明报道，反政府组织“闪雷”头目贾姆希德·沙尔马赫德被伊朗安全部队抓获，他涉嫌“在伊朗境内主导武装和破坏活动”。声明没有提及身处美国的沙尔马赫德如何以及何时被捕。

设拉子一座清真寺2008年4月12日晚发生爆炸，14人死亡、200多人受伤。伊朗政府认定爆炸袭击与“闪雷”有关。按伊方说法，“闪雷”总部设在美国加利福尼亚州，意图推翻伊朗政府。

法新社报道，伊朗方面在2009年和2010年共处决5名参与制造清真寺爆炸事件的嫌疑人。

除这起爆炸案，伊朗情报和安全部还指认“闪雷”制造2010年伊朗前最高领袖大阿亚图拉鲁霍拉·霍梅尼陵墓爆炸事件，策划对设拉子一处大坝和德黑兰年度书展发动爆炸袭击。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。美国2018年单方面退出这一协议，恢复并追加对伊朗制裁，引发美伊对抗加剧。美军今年初袭杀伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼令美伊紧张关系进一步恶化。

伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊7月31日在宰牲节全国电视讲话中炮轰美国对伊制裁是“犯罪”，说伊朗不会就弹道导弹及核问题与美国谈判，伊朗人应当抵抗美方施压。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：赵鑫虎(实习生)、刘洁妍)