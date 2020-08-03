人民网>>国际

伊朗宣布抓获美国“恐怖组织”头目

2020年08月03日10:06  来源：新华网
 

伊朗1日宣布抓获一个总部据信设在美国的“恐怖组织”头目，指认后者是制造2008年伊朗南部城市设拉子清真寺爆炸及其他未遂袭击事件的幕后主使。

伊朗国家电视台当天援引伊朗情报和安全部一份声明报道，反政府组织“闪雷”头目贾姆希德·沙尔马赫德被伊朗安全部队抓获，他涉嫌“在伊朗境内主导武装和破坏活动”。声明没有提及身处美国的沙尔马赫德如何以及何时被捕。

设拉子一座清真寺2008年4月12日晚发生爆炸，14人死亡、200多人受伤。伊朗政府认定爆炸袭击与“闪雷”有关。按伊方说法，“闪雷”总部设在美国加利福尼亚州，意图推翻伊朗政府。

法新社报道，伊朗方面在2009年和2010年共处决5名参与制造清真寺爆炸事件的嫌疑人。

除这起爆炸案，伊朗情报和安全部还指认“闪雷”制造2010年伊朗前最高领袖大阿亚图拉鲁霍拉·霍梅尼陵墓爆炸事件，策划对设拉子一处大坝和德黑兰年度书展发动爆炸袭击。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。美国2018年单方面退出这一协议，恢复并追加对伊朗制裁，引发美伊对抗加剧。美军今年初袭杀伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼令美伊紧张关系进一步恶化。

伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊7月31日在宰牲节全国电视讲话中炮轰美国对伊制裁是“犯罪”，说伊朗不会就弹道导弹及核问题与美国谈判，伊朗人应当抵抗美方施压。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：赵鑫虎(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved