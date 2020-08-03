美国在地中海“左拉右打”

据土耳其阿瓦尔新闻报道，美国海军“艾森豪威尔”号航母近日进入地中海，在爱琴海的克里特岛与希腊空军举行联合军演。随着土耳其与希腊因海上边界问题关系趋紧，美国对东地中海的兴趣日渐上升。在北约多国表态支持希腊后，美国不顾国内严峻的疫情形势，公开介入希土争端。

迫于欧洲多国制裁压力，7月28日，土耳其总统埃尔多安宣布将暂停在希腊卡斯特洛里佐岛附近海域的勘探活动，双方对峙告一段落。美国在地中海频频搞联合军演“秀肌肉”，引发国际社会关注。

土希为油气剑拔弩张

据希腊新闻网报道，此次美希联合军演是自希腊与土耳其爆发海洋领土纠纷危机以来，美国对土耳其的扩张企图所采取的军事干预行动，具有特殊的象征意义。美军这次派遣航母舰队进入地中海，就是为了阻止土耳其可能对希腊采取的进攻性行动。报道称，希腊与土耳其爆发冲突，起因是土耳其采取行动，要用武力强行霸占希腊的海上专属经济区的资源。

作为希腊的领土，卡斯特洛里佐岛距离希腊本土较远，但距土耳其海岸仅2公里。该岛一直是两国间关于海域划界和专属经济区争议的中心。据希腊《领先报》报道，土耳其认为其“科考”和经济开发活动是合理的，同时坚称自己享有爱琴海和东地中海的油气资源。希腊对此坚决反对，表示会“不惜一切代价”捍卫主权。

据卡塔尔日报报道，两国均派遣上百艘军舰和大量飞机在地中海东部水域对峙，双方剑拔弩张，随时可能擦枪走火。

美介入意在遏土防俄

卡塔尔日报评论称，当希腊和土耳其相持不下时，美国直接宣布将“选边站”，在希土冲突中带有明显偏见，这表明华盛顿和安卡拉之间的关系仍然存在许多不确定性。

在埃尔多安领导下，土耳其正积极向海外进行军事扩张，在介入叙利亚战争之后，又公开出兵利比亚。

“作为地区大国，土耳其在地中海和黑海地区地缘影响很大。土耳其在中东地区的军事扩张行为，显然会威胁到美国在中东的既得利益。因此，遏制并且打击土耳其的野心，成为美国对土耳其的主要政策选项。”北京大学国际战略研究院执行副院长关贵海认为，“由于土耳其与俄罗斯在叙利亚问题上颇有默契，土与俄关系逐渐暧昧，土耳其正在由防俄反俄的前沿阵地转而变成‘麻烦制造者’，因此，美针对土耳其的遏制行动并不意外。”

据土耳其每日新闻报道，土耳其国防部近日表示，土耳其和美国海军在地中海东部海域进行了海上联合训练。

“前脚‘站队’希腊，打压土耳其，后脚就跑去和土耳其搞海上联合训练，美国看似矛盾的立场背后透露出对俄罗斯坚定不移的打压。”关贵海表示，美国介入希土冲突，在警告土耳其之外，还有针对俄罗斯的意图。美国与希腊、土耳其分别搞军演，是在显示对北约成员国的影响力，同时抵消俄罗斯对希土关系的影响。

美国插手是长期政策

对于希土争端，不仅是美国，大多数北约国家也支持希腊。“希腊城市新闻”近日报道称，希腊外长表示，已说服欧盟高层，将在8月份对土耳其施加更多制裁，具体措施将涉及旅游、金融系统和进出口贸易多个领域。

据希腊欧联通讯社报道，在多国强硬态度的施压下，土耳其最终服软撤军，东地中海地区局势正在缓和。据美国“防务新闻”网站报道，希腊还决定从土耳其进口50架军用无人机。双方对峙告一段落。

近年来，东地中海区域探明巨大的天然气储量，引得各方展开激烈的资源争夺。未来，针对领海权的争夺会成为希土冲突的重中之重。美国此时入场，背后有自己的盘算。

“美国既极力遏制土耳其的军事扩张野心，惩罚试图破坏规则的土耳其，又适时拉拢土耳其，希望借土耳其削弱俄罗斯在地中海的影响，维持其在欧洲的绝对实力。美国这一政策会是长期的。”关贵海认为，短期内，希腊和土耳其两国的领土争端难以解决。“美国插手地中海纠纷，不是第一次，也不会是最后一次。”

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