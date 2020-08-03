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推出振兴计划  促进绿色复苏

法国努力发展铁路货运

本报驻法国记者  刘玲玲

2020年08月03日04:37  来源：人民网－人民日报
 

　　法国政府近日推出振兴铁路运输计划，旨在进一步发展铁路货运，促进绿色发展和经济复苏。

　　振兴铁路运输计划内容包括减免货运列车通行费、发展铁路与公路联运、重启蔬果运输专列、开辟新路线等。法国总理卡斯泰称，这是政府推动可持续运输的“强有力信号”。他表示，政府决定，至2020年底暂时免除货运列车的通行费，2021年起货运列车通行费减半，政府计划为这两个阶段各准备6300万欧元的预算。政府希望通过这些举措鼓励货物运输从公路转移到铁路，近期目标是2021年前实现公路上减少2万辆重型卡车，减少42.5万吨二氧化碳排放。

　　该计划的另一个重点是发展铁路与公路联运，实现铁路和公路道路资源效用最大化。法国政府将设立预算为3500万欧元的联运项目起步资金，重启佩皮尼昂—兰日斯“蔬果运输专列”。卡斯泰还宣布，将开通另外两条联运线路，即巴约讷—瑟堡路线和赛特—加来路线。

　　法国《十字报》指出，疫情防控期间，铁路货运发挥了十分重要的作用，体现出巨大的发展潜力。为进一步提高铁路运输的竞争力，法国政府将对铁路货运进行结构性重组，到2022年，法国政府将拨款数十亿欧元用于铁路系统的更新换代。

　　振兴铁路运输计划受到多方人士欢迎。奥克西塔尼大区负责交通事务的副主席让—吕克·吉柏林指出，这项计划对法国铁路行业振兴、实现绿色发展目标具有重要意义。铁路货运具有安全、运输量大的优势，随着经济社会活动加快恢复，货物运输需求将持续增长，铁路货运可以发挥更大作用。

　　法国国营铁路货运部国际业务总经理尼古拉斯·吉罗认为，一列火车的载货量相当于6架货运飞机，铁路运输费用成本是飞机运输成本的约1/30；从环保角度看，火车的碳排放量仅是飞机的1/15。“铁路运输方式在成本和运载能力等方面具有优势。”

　　这项计划是法国政府“绿色复苏”计划的一部分。法国经济和财政部长勒梅尔说：“绿色复苏计划将在不同领域创造更多就业岗位，在助力生态转型的同时，加快疫情后经济复苏的脚步。”法国政府计划拨款300亿欧元，推动经济可持续发展，以实现在未来10年内将二氧化碳排放量减少30%的目标。

　　（本报巴黎8月2日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月03日 16 版）
(责编：岳弘彬)
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