美国经济复苏面临更大风险

国际评级机构惠誉7月31日宣布，将美国主权信用评级展望由“稳定”下调至“负面”。惠誉表示，美国财政赤字和政府债务增长迅速，缺乏可靠的财政整顿计划。在疫情后，如果美国政府仍无法有效调整财政政策以稳定债务水平，可能带来更大风险。

根据美国商务部最新公布的数据显示，受疫情影响，美国第二季度国内生产总值按年率计算下滑32.9%，创1947年有记录以来最大降幅。分析认为，近期美国疫情反弹，拖累了原本出现复苏迹象的经济。

近期美国部分地区新冠肺炎确诊病例激增，20多个州宣布暂停或撤回部分重启经济计划，尤其是在人口稠密的南部和西南部地区，当地政府不得不重新实施隔离限制措施，这也削弱了人们对第三季度美国经济快速反弹的预期。

美国经济第二季度出现大幅萎缩，主要与个人消费大幅下降有关。个人消费约占美国全部消费活动的2/3。由于疫情反弹，美国多个州的餐饮、零售、旅游等消费领域受重创，个人消费支出下滑34.6%，是有记录以来最差表现。此外，出口、库存、投资以及州和地方政府支出急剧收缩也在一定程度拖累了经济复苏。在就业方面，首次申请失业救济人数过去两周连续上升，逆转了此前3个多月持续下降的趋势。

根据此前达成的纾困方案，联邦政府提供失业救济金的计划已于7月底正式到期。然而，截至8月1日，国会民主、共和两党尚未就新一轮财政援助达成一致。经济学家警告，若不及时出台新的救济计划，已陷入衰退的美国经济将遭受更严重打击。美国财政部部长姆努钦表示，双方在达成短期协议还是更全面协议的问题上陷入了“僵局”。

彭博社的报道说，许多人并未收到政府的失业救济金，部分地方机构已被大量失业申请“淹没”，超过1000亿美元的政府失业救济金并未支付。另有分析人士称，政府的救助款项可能不会对美国经济起到预期的提振作用，因为疫情期间人们的消费能力严重受限。

美联储日前公布最新利率，将基准利率维持在0—0.25%区间不变。美联储的声明称，新冠肺炎疫情构成相当大的风险，美联储将维持利率在当前水平，直到经济确实摆脱了最近的危机。美联储主席鲍威尔表示：“我们正经历严重的经济衰退，美国经济复苏前景日益不确定。”

鲍威尔指出，美国经济能否真正复苏很大程度上取决于政府能否控制疫情。目前，美国国会仍在与政府就新一轮财政援助展开谈判，但在失业救济金、地方政府拨款等关键问题上分歧很大。业内人士警告说，如果政府和国会不能在8月份国会休会前批准新一轮财政援助，美国经济将面临滑入“W型”双底衰退的严重风险。

（本报华盛顿8月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 16 版）

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