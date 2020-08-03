欧盟出台内部安全新战略(国际视点)

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欧盟出台内部安全新战略，以应对网络攻击、恐怖主义、有组织犯罪等日益复杂的安全威胁。与以往相比，新战略更注重不同部门和机构之间、不同欧盟国家之间的相互协调，这也将是实施过程中面临的重大挑战。

日前，欧盟委员会公布了新的欧盟内部安全战略《欧盟安全联盟战略2020—2025》，新战略制定了4个优先事项，包括维护面向未来的安全环境、应对不断发展的威胁、保护欧洲民众免受恐怖主义和有组织犯罪的危害、建立强大的欧洲安全生态系统，并分别提出具体方案。根据该战略，欧盟将重点打击恐怖主义和有组织犯罪，预防和探测混合型威胁，提高关键基础设施的韧性，促进网络安全和相关技术研发。

跨境和跨部门安全威胁上升

根据欧盟日前发布的报告，欧洲民众目前最担心的安全问题包括数据滥用、网络诈骗、恐怖袭击等。在受访民众中，2/5的人表示在过去5年中遭受过面对面的骚扰，1/5非常担心遭受恐怖袭击，55%的受访者担心个人数据被欺诈者和犯罪分子滥用，有1/4的受访者担心网上银行账户或银行卡被盗用。

欧盟表示，欧洲面临着不断变化的安全形势，出现了新的、日益复杂的跨境和跨部门安全威胁。恐怖主义、有组织犯罪、毒品贸易、人口贩运继续威胁着欧洲民众的安全。欧盟委员会副主席马格里特斯·希纳斯表示，安全问题涉及生活方方面面，影响着众多政策领域。“新的欧盟内部安全战略构成了欧盟安全政策的基本框架，将帮助欧盟构建全面的安全生态系统。”

新战略明确了欧盟促进内部安全应承担的责任，强调政府、执法部门、企业、社会组织、公民都有维护欧盟内部安全的义务。欧盟将致力于促进合作和信息共享，加强对欧洲刑警组织的任务授权，进一步发展欧洲检察官组织，以便将司法和执法系统更好地联系起来。欧盟还将建立欧洲内部安全创新中心，培训民众应对网络犯罪的基本技能，并加强与外部伙伴的合作。

维尔弗里德·马尔滕斯欧洲研究中心研究员尼古拉斯·诺瓦基表示，欧盟自2003年发布首份安全战略以来，陆续出台了针对不同安全领域的相关战略。新的安全战略将重点放在解决复杂的、日益增长的跨境跨部门安全威胁上，这些威胁包括恐怖主义、网络犯罪、混合型威胁，以及疫情带来的持续影响。

比利时根特大学欧盟战略和外交政策教授斯万·比斯柯普告诉本报记者，与之前版本的内部安全战略相比，新战略更强调线上和线下、现实和虚拟、内部与外部安全性之间日益增加的相互关联。

关注网络犯罪和仇恨事件

比斯柯普认为，在疫情冲击下，欧洲经济衰退、失业率居高不下，加剧了欧盟内部矛盾和冲突，导致网络犯罪上升，民众更容易受到网络暴力极端主义言论的影响。

欧洲安全服务联盟表示，考虑到疫情对欧洲内部安全造成的影响，欧盟将一些新的安全问题列为优先事项，比如重申将通过更新立法框架来保护和巩固关键基础设施及网络安全。此外，欧盟将加强公共部门与私营部门之间的合作和信息共享，并将其作为新战略的主要目标之一。

应对恐怖主义威胁仍是欧洲各国保障内部安全的重要任务。根据欧洲刑警组织的统计，2019年共有13个成员国发生119起恐怖袭击事件，造成10人死亡、27人受伤，19个成员国共1004人因涉嫌恐怖主义被捕，恐怖主义在欧盟的地理分布上仍很普遍。

自2015年法国巴黎连环恐袭事件后，法国开始推进长期反恐战略，于2017年出台《加强国内安全和反恐法》，允许对重大体育或文化活动设立警戒区，关闭传播极端思想的宗教场所，将恐怖活动嫌疑人置于行政控制或监视之下。荷兰将极端分子与其他囚犯隔离，以防止极端思想传播。

欧洲刑警组织总干事凯瑟琳·德波勒表示，近期激进主义思想进一步抬头，发生不少激进分子侵犯少数族裔生命和财产的暴力事件。右翼极端主义团体的活动加剧了欧洲恐惧和仇恨少数族裔的氛围。

欧洲刑警组织称，疫情防控期间，欧洲民众花在网上的时间更多了，网络犯罪分子看到了可乘之机。比如民众对医药用品需求激增，支付方式从现金支付转为网络支付，犯罪分子便在线上销售假冒伪劣产品。用户在线支付时被黑客盗取账号密码的案例增加。

为了应对日益严峻的网络安全威胁，德国于去年12月建成欧洲最大的应用型网络安全研究中心。在接任欧盟轮值主席国后，德国呼吁欧盟国家间加强网络安全合作，尤其是在保护关键基础设施方面的合作，并正在制定遏制仇恨言论和网络暴力的行动计划。

推动跨境执法和国际合作

欧盟在新战略中强调，将促进跨境执法和国际合作，加强海关和边境管理部门之间的协调，与其他国家和国际组织增强合作，以打击毒品、枪支贩运等有组织犯罪。欧盟委员会负责内政事务的委员约翰逊表示，欧洲的内部安全不会到欧盟边界就终止，它同时取决于我们的邻国和伙伴的安全。

欧洲“科学与商业”论坛报道，建立欧洲内部安全创新中心是该战略的一大亮点，它将为欧洲刑警组织、欧盟边境和海岸警卫局、欧盟联合研究中心等机构之间提供协调机制，帮助欧盟更好地解决执法过程中遇到的技术问题。各国研发实验室和私营部门也将参与其中，帮助成员国应对无法独立应对的安全挑战。

“欧盟观察网”分析，由于各成员国法律之间存在差异，跨境打击犯罪面临很多难题。该战略试图为弥合各国法律分歧找到解决方案。

德国国际政治和安全事务研究所欧洲司法和内政研究员拉斐尔·博松认为，新的欧盟内部安全战略不是常规意义上的安全战略，它既有高层议题，又有政策细节，不仅提出了应对危机的举措，还制定了未来几年的指导方针。最显著和积极的变化是，欧盟将提高关键基础设施和服务的韧性作为内部安全第一要务。该战略也存在一些不足，比如欠缺监督和问责机制，与欧盟复苏计划及欧盟民防机制对接不足等。

也有分析人士指出，尽管欧盟在过去几年中整合了一系列安全数据库，执法部门可以更广泛地访问这些数据，但部门和机构之间缺乏协调，新的内部安全战略在实施过程中能否更好地协调各方仍将是一大挑战。

（本报布鲁塞尔8月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 16 版）

(责编：岳弘彬)