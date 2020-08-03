谱写中阿友谊新曲（大使随笔）

阿尔巴尼亚是最早同新中国建交的国家之一，中阿友谊历久弥坚。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中阿两国携手抗疫，谱写团结合作的感人乐章，以实际行动践行人类命运共同体理念。

在中国抗疫的关键时刻，阿尔巴尼亚政府和人民从万里之外送来了宝贵的支持。梅塔总统致信习近平主席，重申两国人民世代团结，阿方坚定支持中国的抗疫斗争，坚信中国人民定能渡过难关。拉马总理和鲁奇议长也分别向中方致信表示慰问。首都地拉那市政府和中国驻阿尔巴尼亚大使馆携手举办声援中国抗疫活动。许多阿尔巴尼亚人以各种方式声援中国人民的抗疫斗争，一些在华阿尔巴尼亚留学生还向阿媒体讲述他们在中国的所见所闻所感，驳斥抹黑中国的不实言论。

当阿尔巴尼亚疫情告急时，中国也尽己所能予以支援。在自身仍面临疫情威胁、国际航路不畅情况下，中方克服重重困难，向阿方提供检测试剂盒、医用防护服、口罩等多批紧急医疗防护物资援助。中国政府还组织疾控专家、医学专家和一线医务人员与阿尔巴尼亚同行举行视频会议，分享疫情防控知识和经验。阿尔巴尼亚中资公司纷纷慷慨解囊，为当地抗疫斗争提供力所能及的帮助。中方雪中送炭的义举得到阿尔巴尼亚政府和人民的高度赞扬。阿卫生和社会保障部部长马纳斯蒂尔利乌、副外长兼中国—中东欧国家合作阿国家协调员扎法伊等官员表示，患难见真情，中方的援助犹如及时雨，有效提升了阿方抗疫能力，也展现了危急关头国际社会急需的团结互助精神。阿尔巴尼亚民众也纷纷在中国驻阿大使馆社交媒体账号下留言表达感激之情。

山和山不相遇，人和人要相逢。中国和阿尔巴尼亚在疫情期间给予彼此的帮助和支持，也再次印证了两国“海内存知己，天涯若比邻”的真挚情谊。我相信，以深厚传统友谊为根基的中阿关系必将乘风远航，再绘佳卷。

（作者为中国驻阿尔巴尼亚大使）

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 03 版）

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