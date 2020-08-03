中医药文化在希腊受欢迎

扎马步、揽雀尾、提手上势、白鹤亮翅……在希腊西阿提卡大学的希腊首家太极健康中心，一些中国传统文化爱好者正在学习中国太极拳和八段锦，一招一式有板有眼。据了解，这个中华传统经典养生术培训课程已吸引不少当地民众参与，包括理疗师、大学生、跆拳道教练等。

“中心成立两年来，受欢迎程度超过了我们预期。今年秋季培训班名额早报满了！”中心负责人、西阿提卡大学肌肉骨骼理疗教授乔治·耶奥尔古季斯说，中国传统功法培训和中医养生文化互动体验模式，让希腊民众有机会亲身感受中国传统文化的魅力，认识中医药对促进身体健康的作用，增进了两国人民的相互了解与交流。

2018年9月，上海中医药大学在海外设立的首个太极健康机构落户西阿提卡大学。中方定期派出老师到西阿提卡大学授课并组织相关活动。今年以来，上海中医药大学推出中英文对照的“中华传统经典养生术”系列公益视频课程，包括八段锦、易筋经等健身功法，为希腊民众抗疫期间居家健身提供方案。

得益于与上海中医药大学的合作，西阿提卡大学的针灸项目在希腊也获得越来越多的认可。一些希腊针灸师前往上海中医药大学附属医疗机构学习。“在希腊，针灸作为治疗手段已普遍为理疗师所用。参加太极健康中心的课程让我对中医学和经络气血有了更深入的认识。”参加过培训班的理疗师克里奥斯希望早日用中医治疗方法为患者提供服务。

希腊雅典医学会主席乔治·帕图里斯表示：“希腊是海上丝绸之路的重要节点，是共建‘一带一路’的重要合作伙伴。期待希中加强传统医学交流合作，造福更多民众。”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 03 版）

(责编：岳弘彬)