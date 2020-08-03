进博会报名火爆传递两个信心（专家解读）

图为国家会展中心（上海）南广场。

新华社记者 方 喆摄

7月27日，第三届中国国际进口博览会进入开幕倒计时100天。目前，各国企业踊跃报名参展，签约企业参展面积已达规划目标，引发外媒和国际社会高度关注。

美国消费者与商业频道称，中国市场仍然具有很大吸引力，外企将继续扩大在华业务；《日本经济新闻》发表文章称，众多外国企业意识到，企业的发展要牢牢依靠中国市场。希腊—中国企业联合会主席布莱达·阿芙洛狄特表示，进博会为各国企业提供了广阔的展示平台，使全球企业家建立更多的联系与合作，分享中国发展的红利。

阿根廷生产发展部部长马蒂亚斯·库尔法斯在近日举行的进博会阿根廷线上推介会上表示，中国是阿根廷的主要经济伙伴和机遇之窗，参加进博会将使阿根廷的企业和产品获得更高知名度，得到更多的机会并且扩大贸易和投资渠道。

今年以来，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，世界经济受到严重冲击。在此背景下，第三届中国国际进口博览会仍如期举行，全球企业参展热情不减。据悉，第三届进博会企业展规划面积36万平方米，比第二届增加6万平方米，目前签约企业参展面积已达到规划目标，其中，消费品、医疗和服务贸易等三个展区的签约面积已超过规划面积，再现“一位难求”。世界500强和行业龙头企业的平均展览面积将比第二届增加14%。

第三届进博会报名火热，向世界传递出两个信心。

其一，国际社会对中国经济发展的信心。世界各国踊跃参与第三届进博会，不仅仅是让“展品”成为“商品”，更关键的是看重中国经济发展的韧性与潜力。4月份起，中国出口连续3个月实现正增长。6月，进出口增速实现“双转正”。据国际货币基金组织最新预测，中国将是2020年唯一保持增长的重要经济体。在全球贸易低迷之时，各国企业纷纷将目光投向充满活力与潜力的中国市场。

其二，中国对统筹推进国内疫情防控和经济社会发展的信心。第三届进博会以线下方式举行，同时引入了云报名、云签约、云路演等创新方式，让全球企业能够在“云端”交流。在疫情防控常态化、全球疫情防控形势依然严峻的情况下，确保参展人员的安全本身就是一个巨大挑战。中国发出一年一度的进博会之邀，向世界展示了中国成功控制疫情的自信，也表明中国在抗疫中积累了丰富经验，有充足信心防范新的疫情风险。

近年来，国际上始终存在“对外开放”和“保护主义”两种声音的较量。新冠肺炎疫情发生后，这种较量更加激烈。面对疫情给经济带来的负面影响，中国在稳定和发展国内经济的同时，坚持扩大对外开放，与世界共享发展机遇。今年中国举办第三届进博会，充分显示了中国继续走互利共赢开放之路的坚定承诺，不会因突发性因素而改变。

第三届进博会的举办将为全球企业搭建广阔的合作平台，促进商品和服务在各国之间的流通。当前，世界各国都面临着防控疫情和复苏经济的双重挑战。中国坚持扩大进口，为其他国家创造外部需求，将刺激各国内部的生产动力，对促进后疫情时代的全球经济复苏有积极意义。更重要的是，中国借此向世界传递开放合作的理念，将有力反击某些国家推行的保护主义、单边主义和霸权主义，有利于推动贸易自由化和经济全球化，塑造国际贸易新格局。

（本报记者 李嘉宝采访整理）

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