美俄太空军控谈判上演“自说自话”（环球热点）

5月5日在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地拍摄的搭载X-37B空天飞机的“宇宙神V型”火箭。

美联社

据美国《华尔街日报》报道，7月27日，美国和俄罗斯在奥地利维也纳举行了自2013年以来的首次太空安全会谈，双方就如何防范太空日益军事化展开角力。双方于28日至30日继续开展军控谈判，商讨延长将于明年2月到期的《新削减战略武器条约》等问题。这是美俄7年来首次太空安全问题正式双边对话。

俄罗斯国际文传电讯社报道，参加磋商的俄高官强调，这是一次“内容充实的磋商”。同时他也表示，“很难期待有成果”。美俄太空安全会谈能谈出个啥结果？两国截然不同的立场恐难因会谈改变。

太空“非对称式”角力

美国《华尔街日报》报道称，美国政府官员希望，在维也纳举行的这次会议将建立一套在太空开展行动的自愿准则，还可能建立一个新的沟通渠道，让双方太空官员相互联系。俄罗斯主张签订一项反对在太空部署武器的正式条约，这反映出莫斯科长期以来为阻止美国可能发展天基反导防御系统付出的努力。这使得双方能否达成共识变得不明确。在为期一天的会议结束后，双方都没有发表声明。

俄罗斯卫星通讯社报道称，双方就当前和未来的空间威胁、政策、战略和学说交换了意见，并讨论了促进空间安全、专业和可持续活动的前瞻性议程。两国代表团表示有兴趣继续进行这些讨论和改善交流渠道，其中包括改善两国间在与空间有关的业务事项上的交流，以减少误解的风险，帮助预防和应对太空中的事件，并防止意外性升级。

然而，近年来美俄在太空安全领域的摩擦不断。据《日本经济新闻》报道，美军透露，7月15日，俄罗斯从绕地轨道上的人造卫星向其他卫星发射飞行物，实施卫星攻击试验。俄罗斯国防部称，此举的目的是检测本国武器，没有违反国际法。4月，俄罗斯在北部的普列谢茨克基地测试了陆基反卫星系统。2月，美国官员称，两颗俄罗斯卫星在一颗美国KH-11间谍卫星附近活动。

“俄罗斯反对太空部署武器的努力很难实现，因为太空军事是美国的优势所在，俄罗斯在这个领域的竞争力不如美国。”复旦大学国际问题研究院教授沈丁立接受本报记者采访时分析，近年来美国太空军事实力发展迅猛，在其传统优势的太空动能武器与能量束武器之外，美国还在快速推进X-37B的空天飞机等太空军事领域新技术，这是俄罗斯难以匹敌的。公开资料显示，美国拥有卫星数量为901颗，位居世界第一；俄罗斯只有153颗卫星。在经济实力方面，俄罗斯也无力与美国争夺在太空军备方面的领先地位，美俄间的太空军事竞赛是以“非对称”方式展开的。

沟通也要“美国优先”

军控分析人士认为，鉴于美国先前数次否决中俄提出的“禁止在太空部署武器”倡议，美国此次会谈目的不在于缔结“禁武”条约，而是想与俄方制定太空安全行为准则，恢复双边通信渠道，以管控风险。

“此次会谈中，美俄双方各自阐明立场，对双方近年来各自实施太空领域军事化的行动提出质疑，为配合延长《新削减战略武器条约》提出对各自有利的太空方案进行准备。美俄双方都希望对方进入自己的谈判框架，并在必需的时候各自进行妥协。所以说，这次会谈是双方‘火力侦察’，还未进入实质性谈判的过程。”沈丁立认为。

英国广播公司报道称，尽管许多国家主张达成某种协议来禁止或限制反卫星武器的使用，但目前还没有达成任何条约，美国一直拒绝签署禁止部署太空武器倡议。2015年12月，美国否决了中俄等国联合提交的“不首先在外层空间放置武器”决议案。2019年11月，美国负责军控的副国务卿表示，美国不同意中俄提出的禁止在太空部署武器的倡议。

“美国现任政府近年来在多项国际事务中采取‘退群’姿态，此次重返谈判桌，表达了自己愿意参与国际安全合作、维护国际安全体制的态度。但美国政府的核心准则仍然是务实的利己主义。比起由俄罗斯单独拟就太空军事行动准则后再与之沟通，美国主动与俄交换谈判意见，沟通双方在太空军事行动方面的立场，更加符合美国利益。”沈丁立表示。

俄罗斯军事专家、退役上校维克托·利托夫金认为，美国与俄方磋商通信新渠道，只是一种“障眼法”，其实是美国推动近地空间军事化的又一步骤。“美国开启这一话题永远只为一个目的：实现近地空间正式军事化和部署及使用太空武器合法化。”

对话总归好过对抗

“俄美就太空安全问题进行磋商很重要，因为许多国家都担心‘星球大战’可能成为现实。”俄罗斯《独立报》报道称。俄媒认为，从美国授权组建“太空军”，到建设由数百颗关联武器系统的卫星组成的太空国防架构；从美国《太空国防战略》提出未来10年加速备战太空，到制造干扰通信卫星信号的新式攻击武器，无不暴露出美国太空战略的“侵略性”。

在美俄军控条约中，《中导条约》于2019年失效。《新削减战略武器条约》也将于2021年2月到期。美国总统军控问题特使马歇尔·比林斯利在此次会谈后的记者会上明确表示：“并没有排除延长条约期限这一选项。不过，冷战时代延续下来的美俄核军控框架显然已经没有意义。”

“美俄正在讨论是否续签《新削减战略武器条约》，就必须对过去20年内产生的新技术可能构成的挑战进行讨论。由于太空武器等新技术可能打破战略安全的平衡，因此美俄能否在太空中部署、怎么部署军事资产，不可避免地成为两国博弈的焦点。”沈丁立认为，尽管美俄此次会谈取得实质性成果的可能性很小，但会谈本身就是一个积极信息，表明美俄两大军事强国愿意在太空军事方面加强对话，通过合作方式为双边关系稳定创造条件。

美国斯坦福大学国际安全和合作中心研究员史蒂文·皮弗表示：“美俄两国财政吃紧，应该不会立刻开展军备竞赛。不过，通过采取检查措施持续共享战略武器情报，具有重大意义。如果一方无法获知另一方的正确情报，则可能设想最坏情形进行准备，那就可能引发军备竞赛。”

“美国希望通过谈判扩大优势，削弱俄罗斯的优势；俄罗斯希望通过谈判削弱美国优势，从而维护自身地位。双方勾心斗角的谈判才刚刚开始。”沈丁立说。正如美国《大西洋月刊》报道中的评论所言，在新的指导方针和涉及太空武器的类似规定敲定之前，出人意料的卫星试验和太空部署将不可避免地引发猜疑和偏执。

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