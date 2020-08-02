人民网>>国际

伊朗与乌克兰谈误击客机赔偿事宜

2020年08月02日09:58  来源：新华网
 

伊朗外交部7月31日证实，就误击乌克兰航空公司客机一事，伊朗原则上准备赔偿乌方。

伊朗一个代表团7月30日在乌克兰首都基辅与乌克兰外交部磋商赔偿事宜。乌克兰外交部长德米特罗·库列巴说，会尽可能争取最多赔偿金，如果磋商无果，将诉诸国际法庭。

【伊方准备赔偿】

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维31日告诉伊朗伊斯兰共和国通讯社记者，伊朗原则上同意就误击乌航客机做赔偿。

“我们原则上同意这一点，但这件事非常费时，”他说，没有确定赔偿具体时间，一些技术性和法律事务有待解决。

乌航一架波音737-800型客机1月8日从伊朗首都德黑兰霍梅尼机场起飞不久后坠毁，176名乘客和机组人员全部遇难。三天后，伊朗伊斯兰革命卫队空天部队司令承认，部队误把客机当成“敌对目标”，发射导弹将它击落。伊朗军方发表声明说，客机是被伊朗军方“非故意”击落，事故系“人为错误”所致。伊朗方面7月将失事客机的“黑匣子”送至法国首都巴黎，交由法国民用航空安全调查机构分析。

伊朗外交部副部长穆赫辛·巴哈尔万德7月早些时候说，作为事故发生地所在国，伊朗会根据《国际民用航空公约》等国际法以及伊朗国内法规处理此事。

【乌方尽力争取】

乌克兰外长库列巴31日在一场视频记者会上说，乌伊30日在基辅举行第一轮磋商，但不能确定伊方同意赔偿多少。“对话昨晚结束，持续11个小时。总体而言，对话有建设性。”

依据联合国相关规定，伊朗主导这次空难调查；发生空难的波音客机在美国制造、许多遇难者是伊朗裔加拿大人，美国和加拿大因而参与调查；乌克兰方面代表相关国家与伊朗谈赔偿问题。

库列巴在记者会上说，乌伊双方同意就赔偿事宜再度磋商，对达成一致表达谨慎乐观。“如果与伊朗的谈判不成功，我们一定会诉诸国际法庭……伊朗将支付必要赔偿。但这是我们的第二套方案，第一套方案是（希望）与伊朗的谈判可以解决所有议题并得到赔偿。”

库列巴30日说，乌方将竭尽所能为遇难者家属争取赔偿金，但“过程不会容易”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved