伊朗与乌克兰谈误击客机赔偿事宜

伊朗外交部7月31日证实，就误击乌克兰航空公司客机一事，伊朗原则上准备赔偿乌方。

伊朗一个代表团7月30日在乌克兰首都基辅与乌克兰外交部磋商赔偿事宜。乌克兰外交部长德米特罗·库列巴说，会尽可能争取最多赔偿金，如果磋商无果，将诉诸国际法庭。

【伊方准备赔偿】

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维31日告诉伊朗伊斯兰共和国通讯社记者，伊朗原则上同意就误击乌航客机做赔偿。

“我们原则上同意这一点，但这件事非常费时，”他说，没有确定赔偿具体时间，一些技术性和法律事务有待解决。

乌航一架波音737-800型客机1月8日从伊朗首都德黑兰霍梅尼机场起飞不久后坠毁，176名乘客和机组人员全部遇难。三天后，伊朗伊斯兰革命卫队空天部队司令承认，部队误把客机当成“敌对目标”，发射导弹将它击落。伊朗军方发表声明说，客机是被伊朗军方“非故意”击落，事故系“人为错误”所致。伊朗方面7月将失事客机的“黑匣子”送至法国首都巴黎，交由法国民用航空安全调查机构分析。

伊朗外交部副部长穆赫辛·巴哈尔万德7月早些时候说，作为事故发生地所在国，伊朗会根据《国际民用航空公约》等国际法以及伊朗国内法规处理此事。

【乌方尽力争取】

乌克兰外长库列巴31日在一场视频记者会上说，乌伊30日在基辅举行第一轮磋商，但不能确定伊方同意赔偿多少。“对话昨晚结束，持续11个小时。总体而言，对话有建设性。”

依据联合国相关规定，伊朗主导这次空难调查；发生空难的波音客机在美国制造、许多遇难者是伊朗裔加拿大人，美国和加拿大因而参与调查；乌克兰方面代表相关国家与伊朗谈赔偿问题。

库列巴在记者会上说，乌伊双方同意就赔偿事宜再度磋商，对达成一致表达谨慎乐观。“如果与伊朗的谈判不成功，我们一定会诉诸国际法庭……伊朗将支付必要赔偿。但这是我们的第二套方案，第一套方案是（希望）与伊朗的谈判可以解决所有议题并得到赔偿。”

库列巴30日说，乌方将竭尽所能为遇难者家属争取赔偿金，但“过程不会容易”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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