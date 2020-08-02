人民网>>国际

制裁无异“犯罪”　哈梅内伊宰牲节讲话再批美

2020年08月02日09:48  来源：新华网
 

伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊7月31日说，伊朗不会就弹道导弹及核问题与美国谈判，伊朗人应当抵抗美方施压。

【斥美“犯罪”】

7月31日至8月2日是穆斯林传统节日宰牲节。哈梅内伊31日在节日之际发表全国电视讲话，炮轰美国对伊制裁是“犯罪”，短期目标是阻碍伊朗科技发展，长远来看意在摧毁伊朗经济。

“美国的残酷制裁意在使我们的经济崩溃……他们的目标是限制我们的地区影响力，遏止我们的导弹与核能力，”哈梅内伊说，“依靠（伊朗）国家能力并减少我们对原油出口的依赖，将有助我们抵抗美方压力。”

美联社报道，哈梅内伊认为，总统唐纳德·特朗普领导的美国政府只会把与伊方对话用作“宣传”目的，继而从中得利。

哈梅内伊发表讲话前一天，美国国务卿迈克·蓬佩奥宣布新一轮对伊制裁，涉及金属进口领域。俄罗斯卫星通讯社解读，美方制裁意在防止伊朗制造战术弹道导弹。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。美国2018年退出这一协议，而后恢复并追加一系列对伊经济和金融制裁，试图封杀伊朗原油出口。碍于美国制裁，大量买家放弃从伊朗购买原油，加剧伊朗经济困难。

【批欧“虚伪”】

除炮轰美国，哈梅内伊在讲话中把矛头对准欧洲国家，批评后者没能挽救伊核协议。

哈梅内伊说：“他们空洞的承诺给伊朗经济造成了打击。”

美国制裁威胁下，欧洲等国停止进口伊朗石油，先前向伊朗承诺的各项经济利益未能变现。在多次敦促欧洲履行伊核协议义务未果情况下，伊朗去年5月起逐步中止履行协议部分条款，包括突破低丰度浓缩铀存量限制、提高浓缩铀丰度并重启离心机设备。

伊朗今年1月警告，如果英国、法国和德国把伊核问题提交联合国安全理事会讨论，伊朗将退出《不扩散核武器条约》。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved