制裁无异“犯罪”　哈梅内伊宰牲节讲话再批美

伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊7月31日说，伊朗不会就弹道导弹及核问题与美国谈判，伊朗人应当抵抗美方施压。

【斥美“犯罪”】

7月31日至8月2日是穆斯林传统节日宰牲节。哈梅内伊31日在节日之际发表全国电视讲话，炮轰美国对伊制裁是“犯罪”，短期目标是阻碍伊朗科技发展，长远来看意在摧毁伊朗经济。

“美国的残酷制裁意在使我们的经济崩溃……他们的目标是限制我们的地区影响力，遏止我们的导弹与核能力，”哈梅内伊说，“依靠（伊朗）国家能力并减少我们对原油出口的依赖，将有助我们抵抗美方压力。”

美联社报道，哈梅内伊认为，总统唐纳德·特朗普领导的美国政府只会把与伊方对话用作“宣传”目的，继而从中得利。

哈梅内伊发表讲话前一天，美国国务卿迈克·蓬佩奥宣布新一轮对伊制裁，涉及金属进口领域。俄罗斯卫星通讯社解读，美方制裁意在防止伊朗制造战术弹道导弹。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。美国2018年退出这一协议，而后恢复并追加一系列对伊经济和金融制裁，试图封杀伊朗原油出口。碍于美国制裁，大量买家放弃从伊朗购买原油，加剧伊朗经济困难。

【批欧“虚伪”】

除炮轰美国，哈梅内伊在讲话中把矛头对准欧洲国家，批评后者没能挽救伊核协议。

哈梅内伊说：“他们空洞的承诺给伊朗经济造成了打击。”

美国制裁威胁下，欧洲等国停止进口伊朗石油，先前向伊朗承诺的各项经济利益未能变现。在多次敦促欧洲履行伊核协议义务未果情况下，伊朗去年5月起逐步中止履行协议部分条款，包括突破低丰度浓缩铀存量限制、提高浓缩铀丰度并重启离心机设备。

伊朗今年1月警告，如果英国、法国和德国把伊核问题提交联合国安全理事会讨论，伊朗将退出《不扩散核武器条约》。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)