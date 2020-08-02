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蒙古国财长：愿共同推动蒙中全面战略伙伴关系深入发展

2020年08月02日09:39  来源：人民网-国际频道
 
7月31日，中国驻蒙古国大使柴文睿在蒙财政部会见财长呼日勒巴特尔（右）。图片来源：中国驻蒙古国大使馆网站
7月31日，中国驻蒙古国大使柴文睿在蒙财政部会见财长呼日勒巴特尔（右）。图片来源：中国驻蒙古国大使馆网站

人民网乌兰巴托8月1日电（记者霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿7月31日在蒙古财政部会见财长呼日勒巴特尔，就推进双边务实合作项目、复工复产等进行交流。驻蒙古使馆公使衔参赞杨庆东、经济商务参赞宋学军，蒙财政部国务秘书那仁朝格特、海关总局局长阿斯日勒图等参加会见。

柴文睿首先祝贺呼日勒巴特尔继任财长并表示，自2014年建立全面战略伙伴关系以来，两国政治互信不断增强，经贸合作不断深化。中方在蒙实施了多个有益于两国友好合作、惠及民生的项目，取得丰硕成果。中方愿与蒙方携手努力，进一步推动中蒙友好交流和互利合作。

柴文睿说，当前疫情不确定因素仍然较多，全球经济发展面临众多挑战。中国愿与蒙古国继续加强协调与合作，共同促进中蒙两国经济的全面复苏和可持续发展。

呼日勒巴特尔感谢中国政府长期以来对蒙古国的帮助与支持，高度评价中蒙合作应对新冠肺炎疫情取得成就，表示蒙方愿继续保持和进一步加强中蒙友好，共同推动两国全面战略伙伴关系深入发展。

双方还就使用中国无偿援助实施“蒙古国口岸海关检测设备”项目签署有关考察换文。该项目旨在提高蒙古国边境口岸车辆、货物查验能力和走私违法活动打击力度，保障两国边境贸易、维护正常秩序。 

(责编：崔越、杨牧)
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