我驻土使馆多种形式庆祝中国人民解放军建军93周年

人民网安卡拉8月1日电（记者王传宝）8月1日，我驻土耳其大使馆举行隆重升国旗仪式，庆祝中国人民解放军建军93周年。

仪式上，驻土使馆武警战士以雄壮的军姿护卫国旗走向升旗台，伴随着慷慨激昂的《义勇军进行曲》，鲜艳的五星红旗冉冉升起，全体人员庄严肃立，高唱国歌，全体官兵行庄严军礼，共同庆祝中国人民解放军建军93周年，祝愿伟大祖国繁荣昌盛，人民军队不断发展壮大。

日前，我驻土耳其使馆举行了庆祝八一建军节“线上招待会”，土耳其总参谋长居莱尔上将、空军参谋长居内伊卡亚中将、总参情报部长塞林少将等以及各国驻土耳其武官团团长和多国驻土武官通过致函、致电、视频通话等形式对我表示节日祝贺。

驻土耳其大使邓励在招待会上致辞中表示，93年来，中国人民解放军在中国共产党的坚强领导下，不畏牺牲，砥砺前行，从无到有，由弱变强，为赢得民族独立、捍卫中国的主权和领土完整、守护中国人民的安宁和幸福、维护世界和平与安全做出了重要贡献。进入新时代，中国军队将始终坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，坚决捍卫国家主权、安全和发展利益，为维护世界和平做出积极贡献。

驻土耳其国防武官陈庆松大校在致辞中表示，进入新时代，中国军队依据国家安全和发展战略要求，坚决履行党和人民赋予的使命任务，为巩固中国共产党领导和社会主义制度提供战略支撑，为捍卫国家主权、统一、领土完整提供战略支撑，为维护国家海外利益提供战略支撑，为促进世界和平与发展提供战略支撑。

连日来，我驻土使馆还通过使馆网站对外播放《命运与共大爱情怀——中国军队抗击新冠肺炎疫情美术作品选粹 》、《维护世界和平的中国军队》等视频短片，向当地民众介绍中国人民解放军在抗击新冠疫情和维护世界和平等方面做出的卓越贡献。

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