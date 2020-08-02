世卫组织：新冠疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”，应采取长期应对措施

人民网布鲁塞尔8月1日电（记者张朋辉）日内瓦消息：8月1日，世卫组织发布声明，宣布新冠疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织称，全球新冠肺炎疫情风险仍然非常高，预计疫情持续时间较长，需要采取长期应对措施。

此前一天，世卫组织突发事件委员会召开会议，讨论和评估疫情现状，并更新疫情应对建议。突发事件委员会预计新冠疫情持续时间较长，强调在全球、区域、国家、和社区层面采取长期应对措施。

紧急委员会建议世卫组织继续动员全球和区域多边组织以及合作伙伴，增强政治承诺和资源投入，加强新冠疫情预防和应对工作，加速研究并最终获得诊断工具、疗法和疫苗；世卫组织继续支持会员国及伙伴加强社区监测，提供技术指导等。

紧急委员会建议会员国分享最佳实践、借鉴其他国家解封的经验，防止疫情反弹；支持全球和地区多边组织应对疫情工作，展现团结；加强政治承诺和领导作用，以科学、数据和经验指导疫情防控；继续加强公共卫生监测，检测疑似病例，追踪密切接触者；及时向世卫组织分享流行病学数据、应对措施等信息等。

8月1日，世卫组织发布第194号新冠肺炎疫情报告。报告显示，截至欧洲中部时间1日10时（北京时间16时），全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加289321例，全球确诊病例超173.9万例，达17396943例；全球报告新冠死亡病例达675060例，较前一日增加6142例。

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