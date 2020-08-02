世卫组织：新冠疫情预计持续时间较长 需长期应对措施

新华社日内瓦8月1日电（记者刘曲）世界卫生组织8月1日宣布，新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，预计疫情持续时间较长，需要有长期应对措施。

距5月1日世卫组织宣布新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”已过去3个月。根据《国际卫生条例》规定，世卫组织突发事件委员会7月31日召开会议，对疫情现状进行讨论和评估，更新疫情应对建议，并于8月1日发表会议声明。

根据声明，突发事件委员会一致同意目前新冠疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，同时强调疫情估计将持续较长时间，社区、国家、区域、全球等层面的持续应对努力十分重要。

委员会在声明中建议世卫组织继续动员全球和区域多边组织以及合作伙伴，推进新冠疫情的预防和应对工作，以支持世卫组织会员国维持卫生服务，同时加速研究并最终获得诊断工具、疗法和疫苗。

委员会建议会员国支持研究工作，包括通过资助并参与“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议等举措，共同努力使诊断工具、疗法和疫苗能够公平分配；各国在资源不足、较脆弱或高风险环境中，加强新冠病例识别和接触者追踪的公共卫生监测，从资金、物资供应、人力资源等方面着手维持基本卫生服务；各国根据风险评估实施相应的旅行措施和建议，并定期审查这些措施。

世卫组织总干事谭德塞表示接受委员会的建议。他表示，新冠大流行是“百年一遇的健康危机，其影响将持续数十年”。

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