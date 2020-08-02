难忘的一次极地大营救

“雪鹰12”直升机成功救援俄罗斯“绍卡利斯基院士”号被困人员情景。

新华社记者 张建松摄

中外救援队员们在协商救援行动细节。

新华社记者 张建松摄

在南极，来自不同国家、不同肤色的科考人员和睦相处，亲如一家。无论谁遇到危险，不问来处，大家都会施以援手。在这里，更能体会人类命运共同体的深刻涵义。

为寻访当年“雪龙”号极地大营救那段历史，2019年10月，我踏上南极。远远的，白茫茫中，五星红旗格外耀眼。中国长城科考站站长刘雷保在凛冽的寒风中迎接我们。

白、蓝、墨，是这里的底色。去掉繁华，大美至简。阳光下，巨大的冰川幽蓝，神秘莫测。

南极大美，却也大险。在这里，你会邂逅最原始的美丽，也会遭遇最艰难的险境。

2013年12月23日，俄罗斯科考船“绍卡利斯基院士”号静静停靠在联邦湾海域。靠近南极磁点的区域，冰层厚，浮冰多，天气恶劣多变。刚刚还是艳阳天，瞬间狂风卷起，裹挟海上大大小小的浮冰，直冲船体。

奔赴

处于极昼的南极罗斯海域，午夜2时以后才渐渐地漫过一层墨色，寂静的天空，繁星点点。

23日凌晨5时2分，中国极地科考船“雪龙”号安静的船舱里，突然响起电话铃声。“Mayday！”这是国际最高等级的求救信号！

船长王建忠从睡梦中被一阵急促的敲门声惊醒，得知俄籍“绍卡利斯基院士”号被困冰海，74名船员和乘客危在旦夕。

原来，一些旅客没有按照船长规定的时间从冰盖上返船，耽误了撤离时间，导致“院士”号被困浮冰。令人担忧的是，船体严重受损，两座巨大的海上冰山，正分别从船头两舷缓缓靠近，距离已不足1.2海里。如果形成浮冰挤压，船只侧翻，在南极海域，就意味着面临绝境。

船长发出了求救信号。

中国“雪龙”号是距它最近的船只，约600海里。王建忠的本能反应是“救人”！他和领队刘顺林一碰头，决定一边向国内报告，一边着手救援准备。

中国国家海洋局很快批准了救援行动。“雪龙”号迅速向东南调整航向，以最大航速驶往俄船被困海域。法国“星盘”号也加入了救援行列。

一场国际极地大救援就此拉开帷幕。

在最大风力达到11级的海面，船头击起的浪花高达20多米，船外大雾笼罩，能见度极低，“雪龙”号在风雪交加的巨浪之间时隐时现……12月27日，“雪龙”号和“星盘”号几乎同时到达俄船只被困的区域，救援方案很快确定：两船一前一后，分工合作，破冰前行，靠近“院士”号实施救援。

随后传来一个坏消息，“星盘”号因为补给不足，主机故障，无力破冰而退出救援。

当时，破冰能力更强的澳大利亚“南极光”号远在八九百海里之外，即便以最快速度赶来，也要两三天时间。“雪龙”号决定先单兵突进，一边破冰前行，一边等待“南极光”号的到来。

眼前，冰情完全超出了预期。大片浮冰铺满了海面，最大直径近千米，厚度也达到3至4米。最要命的是，在风和洋流的作用下，浮冰快速流动，刚刚破冰开出的一条水道，很快就闭合了。“雪龙”号就这样义无反顾地挺进茫茫天地间……

救援

在发出求救信号时，“院士”号已经被困一天一夜。随着时间的流逝，聚拢的冰块冻得更加结实。浮冰挤压得“院士”号纹丝不动，船体外壳的水线附近已经出现了一条裂缝。眼看着冰山慢慢漂过来，越来越近……各种尝试都以失败告终。

当五星红旗出现在“院士”号的望远镜视野里时，被困多日的紧张、焦躁和郁闷的人们，情绪开始渐渐舒缓。

12月28日，“雪龙”号到达距离“院士”号6.1海里处，能见度好的时候，已可远远看见“院士”号上的乘客。但冰层太厚，超出了“雪龙”号的破冰能力。它再也无法继续前进，被迫调头返回安全区。而被寄予希望的“南极光”号，也在距离俄船10海里以外的海域受阻。

至此，破冰救船的计划彻底搁浅。利用直升机救人，成为唯一的选择，而拥有直升机的，只有中国“雪龙”号。

浮冰还在聚集，风雪依旧肆虐。“雪龙”号面临选择，是走还是留？“星盘”号已经离开，“雪龙”号再走，“院士”号能承受这彻底的绝望吗？但是留下，“雪龙”号会遭遇多大危险？

刘顺林和王建忠合计后，最后决定还是留下！“雪龙”号慢慢调转船头，顶着浮冰和风雪的夹击，再次冲向俄船方向。脱困后，俄籍船长谢廖夫在致“雪龙”号的信中这样写道：“那几天，船上所有乘客每天必做的功课，就是跑去驾驶舱，看看中国船只还在不在……”

正在一筹莫展时，“雪龙”号接到中国国家海洋预报中心的天气预报：1月2日天气将会好转。时间窗口很短，必须抓住时机，冒险一试！

新年第二天的午后，“雪龙”号上的“雪鹰12”直升机经过6次飞行，成功将俄船上52名乘客转移到澳大利亚“南极光”号上，完成了这场难以置信的国际大救援。

也许是在“雪龙”号精神的鼓舞下，“院士”号上的22名船员选择了在船上留守，直到所有乘客被救出。同时，“雪龙”号也作出了一个大胆的决定：守候“院士”号！你不走，我也不走，共进退！

在船长驾驶台对话频道，先后传来“院士”号和“南极光”号船长激动的声音：“感谢‘雪龙’号！”一位不曾谋面的乘客写了一首长诗：“感谢冒险解救我们的中国朋友……”

脱困

圆满完成了救援任务，刘顺林和王建忠却不敢松劲儿。眼下“雪龙”号已被“冰封”，以自身的破冰能力，要想突围困难重重。

刘顺林虽然紧张，但他相信，只要抓住机会，“雪龙”号肯定是可以脱困的，前提是要保住船舵。他嘱咐船长：“没了舵等于汽车没了方向盘，必须把舵保住！”

心里焦虑，行动却不能停顿。他们立即召集紧急会议，有条不紊安排紧急预案。所有人员随时待命，“雪龙”号耐心地等待着……

风向突然反转。7日凌晨，“雪龙”号果断利用时机，再次展开脱困行动。17时20分左右，在风力的助推下，转向80度左右的“雪龙”号船头正前方，突然梦幻般地闪现出一条宽约10米的水道，15米，20米，水道越来越宽……

机不可失，也不容有失。“雪龙”号开足马力，大约30分钟后，前方豁然开朗，零星浮冰迅速向两边闪开、闪开……

“冲出来了！”一天一夜没合眼的王建忠把多日来的紧张一嗓子喊了出来。船舱内响起了掌声和欢呼声。队员们热烈拥抱，喜极而泣。

互助

在南极荒凉的雪原上，会偶尔出现一个橘红色的小屋，在白茫茫的一片雪色中，分外惹眼，分外温暖。

那是应急屋。不论肤色、种族、国别，只要有需要，都可以走进去使用这里储备的食物和物资。但有一个条件，当你有能力回来的时候，一定要重新补给物资，帮助下一位需要走进这里的人渡过难关。

在南极，不分你我，守望相助，人们对人类命运共同体的理解更深了。

《 人民日报 》（ 2020年08月02日 07 版）

(责编：牛镛)