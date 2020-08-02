“俄中物流运输合作将不断提质增速”

近日，伴随着悠长的鸣笛声，由中国辽宁省沈阳市始发的班列缓缓驶入莫斯科别雷拉斯特物流中心铁路场站，标志着辽宁省和莫斯科别雷拉斯特之间的集装箱班列实现常态化运行。

在接车仪式上，俄罗斯交通部部长迪特里希表示，作为俄罗斯首批运营的物流中心之一，别雷拉斯特物流中心将明显提升货物的交付和处理效率，降低物流成本并充分发挥运输潜力。“当前我们需要形成常态化的路线网络和快速运输走廊，为俄罗斯国内、进出口和过境货物运输提供数字化高水平服务。”

俄罗斯铁路股份公司总经理别洛泽罗夫表示，近期，欧洲国家与中国之间的货物运输量快速增长。中欧班列快速、便捷、高效的特点，也是俄采取措施吸引班列经俄罗斯过境运输的原因之一。此次从沈阳市抵达莫斯科的班列体现了班列集装箱运输的优势。“相信俄中物流运输合作将不断提质增速。”

别雷拉斯特物流中心总经理马云驰介绍，当前，新冠肺炎疫情对全球物流和供应链造成了严重冲击。中欧班列运输模式成本适中、安全快捷、不涉及人员流动，有其自身优势，未来将更加受到国际贸易商的重视。辽港集团副总经理徐颂说，别雷拉斯特物流中心是“一带一路”倡议与欧亚经济联盟的对接项目，将促进中俄互联互通和双边贸易进一步发展。

别雷拉斯特物流中心是中俄两国首个物流基础设施合作项目，由辽宁港口集团与俄罗斯铁路股份公司共同建设，双方计划将其打造成莫斯科地区最大的集中转和仓储等为一体的多功能国际物流中心。自去年12月投入运营以来，该物流中心运输量逐月增长，今年7月运输量达5700国际标准集装箱。

近年来，俄罗斯不断加大对铁路建设和现代化改造投入。迪特里希表示，俄交通部已经与俄各联邦主体、投资者和俄罗斯铁路股份公司合作实施“物流运输中心”联邦项目。从加里宁格勒州到远东地区，将建设更多类似别雷拉斯特的物流中心。物流中心支点网络的建立将保障货物运输的增长需求。

（本报莫斯科8月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月02日 03 版）

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