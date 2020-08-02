7月30日，斯里兰卡科伦坡港口城举行“云开放日”活动。斯里兰卡知名女主持人印地瓦里·阿姆娃塔通过网络直播，带领观众走入这座印度洋岸边的“未来之城”，多角度展示项目建设和开发情况。

科伦坡港口城由中交集团下属中国港湾工程有限责任公司投资建设运营，是斯里兰卡迄今最大的外国直接投资项目。该项目一期投资14亿美元，带动二级开发投资超过130亿美元，将为当地创造超过8.3万个就业机会。2018年，《福布斯》杂志将科伦坡港口城评为“影响未来的五座新城”之一。

戴好口罩、测量完体温、穿上反光衣、戴上安全帽，阿姆娃塔进入项目现场。据项目安全工程师柯萨拉介绍，项目上目前有500多名中国和斯里兰卡工人。5月初复工以来，他们在严格遵守政府防疫规定的情况下坚持工作。项目方专门建设了“方舱隔离区”，对返岗的属地员工进行隔离，并免费提供两次核酸检测。

从游艇码头、综合管廊到人工运河、公共沙滩、车行桥，阿姆娃塔向观众一一介绍各区域未来规划和施工进度。在经过连接游艇码头和公共沙滩的在建钢桥时，阿姆娃塔说：“希望这座桥也能成为中国和斯里兰卡的友谊之桥。”

目前项目269万平方米填海造地工程已完工。未来城市建设规模超过570万平方米，集商业、居住、休闲娱乐等功能于一体，将有超过20万人在此工作生活。“大量的工人在这里辛勤劳动、努力工作，一切都是为了建设一个世界级的未来城市。”阿姆娃塔说。

透过镜头，斯里兰卡龙喜佛教大学僧人强帝玛用中文向观众说：“中国与斯里兰卡的关系非常密切，中国帮助斯里兰卡建设和发展，我们对此表示感谢。”强帝玛说，中国港湾工程有限公司帮助他们将中国传统文化典籍《弟子规》翻译成僧伽罗语，展现了斯中之间的文化融通、民心相通。

21岁的旅游公司职员伊万提说：“通过镜头我了解到，整个项目的施工技术和细节都是一流的。”观看网络直播的当地居民拉迪卡说：“我们此前从未见过如此大规模的城市发展和项目规划。这里将成为斯里兰卡的新地标，还将创造新的生活典范。”

据项目公共关系负责人卡萨帕介绍，斯里兰卡政府把科伦坡港口城定位为经济枢纽和商业中心，计划将其建设成国际金融中心，通过各类优惠政策，吸引“一带一路”沿线国家投资，打造斯里兰卡经济社会发展的新引擎。

“这里将与世界互联互通，共享愿景，共享繁荣。”阿姆娃塔说。

（本报新德里8月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月02日 03 版）

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